Как сделать так, чтобы всегда везло

Давайте познакомимся с шестью факторами удачи, которые могут быстро изменить вашу жизнь.

1 фактор удачи: Ясность

Ясность означает, что вы точно знаете, что именно вы хотите. Ясность - 80% удачи и самый главный фактор везения. Все успешные люди совершенно ясно представляют себе, что они хотят и что им нужно сделать, чтобы получить желаемое.

Неуспешный, невезучий человек, как правило, имеет довольно размытое представление, о том, что он хочет от жизни.

Одно из самых простых упражнений, которое вы можете сделать, чтобы вам начало везти - это просто взять лист бумаги и написать список из 10 целей, которые хотите достичь в течение 12 месяцев. Согласитесь, это действительно очень простое упражнение. Однако, только 10% населения делают это. Поразительно, но именно эти 10% сегодня получают все блага, о которых другие только мечтают.

2 фактор удачи: Деятельность

Деятельность проявляется в количестве дел, которые вы воплощаете в жизнь. Когда вы делаете много дел, увеличивается вероятность того, что некоторые из вещей вы сделаете правильно, в нужное время, в нужном направлении.

Например, если вы бросаете мяч в корзину бесконечное количество раз, то увеличивается вероятность того, что вы попадете в корзину.

Так же в бизнесе и жизни. Все успешные люди ориентированы на действия, которые ведут к конкретным результатам.

Чтобы вам повезло, делайте больше действий, которые ведут к результатам. Чем больше вы делаете, тем больше энергии у вас появляется. Чем больше действий, тем больше опыта. Чем больше опыта, тем больше позитивных результатов у вас будет. А это значит, вы наверняка станете успешным человеком.

3 фактор удачи: Энергетика

Энергия является ключевым фактором удачи. Когда видишь, сколько всего успевают делать успешные люди, кажется, что у них энергии гораздо больше, чем у остальных. Практически все успешные «везунчики» встают рано утром. Они работают большее количество часов в течение дня, они даже работают в вечернее время. При этом, у них хватает энергии и для обучения. Они инвестируют время в развитие себя, в развитие своего бизнеса или карьеры.

В результате исследований доктора Томаса Стенли, а он и его команда опросили 2500 миллионеров, 84% миллионеров, сказали, что стали финансово независимыми благодаря дисциплине и напряженному труду. Так же миллионеры отметили, что на протяжении своей жизни они были готовы работать больше и дольше, чем окружающие их люди.

Согласитесь, не удивительно, что они, как марафонцы постепенно вырвались вперед, а затем «убежали» дальше других.

А знаменитый писатель Стивен Леокок однажды сказал: «Я верю в удачу! Чем больше я работаю, тем удачливее становлюсь»

Хотите, чтобы и вам повезло, найдите в себе энергию, благодаря которой, вы будете делать больше дел в течение дня, чем другие. И удача повернется к вам лицом.

4 фактор удачи: Личность

Личность человека так же называют главным фактором удачи. Все удачливые люди имеют общую черту. Они, как правило, позитивны и оптимистичны. Они умеют находить общий язык с другими людьми. У них большое количество друзей и знакомых в разных областях жизни.

Понятно, что чем больше людей вы знаете, тем большая вероятность получить стоящий совет, когда это необходимо. Тогда удачей, можно назвать возможность найти нужную информацию, в нужное время от знающего человека. Именно это, позволяет часто добиться быстрых результатов в бизнесе и жизни.

Чтобы люди захотели нам помочь, надо действовать в соответствии с золотом правилом. Которое говорит: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы люди относились к тебе»

Чем более позитивным и оптимистичным вы становитесь, тем больше интересных людей, а значит и удачи, вы будете привлекать в свою жизнь.

5 фактор удачи: Честность

Честность и порядочность являются самыми востребованнымии уважаемыми качествами в жизни и бизнесе. Согласитесь, что мы все хотим дружить и заниматься бизнесом с людьми, которым доверяем.

Когда мы решаем быть честными сами с собой и с другими людьми, мы становимся целостными и самодостаточными натурами. Тогда мы двигаемся и достигаем своих целей быстро. Именно честность и порядочность открывают двери и являются абсолютным требованием для успеха в любом бизнесе, в любой отрасли.

Когда о вас будут говорить, как о человеке честном и достойном, удача сама постучится в вашу дверь.

6 фактор удачи: Упорство

Упорство - качество, которое отличает успешного человека от всех остальных. Когда вы упорны, вы будете готовы делать все, чтобы достичь своих целей. Вы не свернете с пути и не остановитесь, когда другие выдохнуться и отступят. Вы будете способны работать больше и искать разные пути для решения задач. Вы будете учиться, чтобы приобрести необходимые навыки для достижения цели. Вы будете читать много книг, слушать семинары, посещать тренинги, пока не получите то, что задумали.

Благодаря упорству и настойчивости, вы станете лучше понимать свои истинные цели. А когда вы четко представляете, что вы хотите, то у вас появляется больше энтузиазма и энергии для движения вперед. Чем быстрее вы будете продвигаться вперед, тем более позитивным и оптимистичным вы станет. И тогда в вашей жизни начнут появляться новые интересные и нужные знакомства, которые помогут вам еще увереннее добиваться поставленных целей.

И конечно, вы станете удачливым и везучим, благодаря самому себе!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак