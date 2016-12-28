Проростки пшеницы - чрезвычайно полезный продукт

Проростки пшеницы чрезвычайно полезны доя организма человека. Они улучшают работу пищеварительного тракта, ускоряют обменные процессы, нормализуют состав крови, укрепляют иммунитет. В пшеничных проростках уйма витаминов. Они полезны детям, подросткам, людям пожилого возраста, а также тем, кто занимается тяжелой физической работой.

Проростки оздоровляют и очищают печень, почки, мочевой пузырь, избавляют от отеков, улучшают состояние ногтей, кожи, волос. Эта пища служит отличной профилактикой кариеса, онкологических заболеваний,.

Употребляя в пищу проростки пшеницы, вы почувствуете прилив энергии, у вас улучшится зрение. Витамины группы В способствуют восстановлению центральной нервной системы, а витамин Е - это мощнейший антиоксидантов. И все это богатство вы найдете в проростках пшеницы. В них много калия, фосфора, магния, селена, меди, марганца йода, железа, кальция.

Проростки употребляют в чистом виде или же добавляют в каши и салаты. Вкусным десертом станут проростки пшеницы с медом, сухофруктами и орехами.

Прорастить пшеницу можно дома самостоятельно в течение нескольких дней. Поместите зерна в мисочку и налей чуть воды, чтобы слегка покрывало зерна. Ни в коем случае не заливайте водой полностью. Можно также использовать влажную марлю, в которую заворачиваются зерна. Пророщенная пшениц должна быть с нежными росточками не более 3-х мм. Именно молодые проростки самые полезные и вкусные.

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Евгения Примак