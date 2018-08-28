НЕТ ПЯТЕН, НЕТ ЗАПАХА: НОВАЯ Rexona Антибактериальная + Невидимая

В 2018 году Rexona представила сенсацию — новую Rexona "Антибактериальная + Невидимая", которая одинаково успешно борется как c бактериями, вызывающими неприятный запах пота, так и с пятнами на одежде.

В условиях стремительного ритма жизни и необходимости ежедневного общения с десятками людей лишь свежести становится недостаточно: желтые круги на белых вещах и белые следы на черных могут испортить впечатление, даже если неприятный запах пота вам не угрожает. Rexona "Антибактериальная + Невидимая" ─ уникальный антиперспирант, который сочетает в себе два главных свойства: защиту от неприятного запаха пота и появления пятен на одежде.

Исследования показали, что сам по себе пот не имеет ни цвета, ни запаха. Причиной его возникновения являются бактерии, которые живут на поверхности кожи. За предотвращение размножения бактерий в течение дня в новинке отвечает уникальный антибактериальный комплекс и маскирующие масла. Эта комбинация обеспечивает в десять раз более надежную защиту от запаха.

Rexona "Антибактериальная + Невидимая" не только успешно устраняет неприятный запах, но и препятствует возникновению следов на одежде, сохраняя ваш образ идеальным каждый день. Белоснежная футболка останется белой, черное платье — идеально черным, а цветные вещи сохранят яркость цвета. Для этого в антиперспиранте используется измененная формула против пятен под мышками и следов на одежде, которая содержит маскирующие масла и компоненты.

Аромат для новой Rexona "Антибактериальная + Невидимая" разработал один из лучших парфюмерных домов Givaudan.

Женский аромат открывает микс сочной груши и лесных ягод. Сердце композиции — нежный букет жасмина, фиалки и чайной розы. Завершающей нотой стало сочетание пиона, магнолии и сандалового дерева.

Мужской аромат — свежая комбинация бергамота, луговых трав и зеленой дыни, которая тесно переплетена с сердцем композиции, где можно услышать ноты лаванды, герани и кедра. Дополняют аромат и подчеркивают его маскулинность базовые ноты пачули, дубового мха и бобов тонка.

Rexona "Антибактериальная + Невидимая" — это:

48 часов защиты от пота и неприятного запаха;

антибактериальная защита благодаря активно действующему веществу, которое предотвращает возникновение благоприятной среды для размножения бактерий;

устранение желтых пятен на светлых вещах и белых следов на темной одежде благодаря смешанной формуле уникальных (в серии средств Rexona) маскирующих масел;

запатентованные микрокапсулы Motionsense, которые позволяют защитным свойствам антиперспиранта проявиться в периоды максимальной активности и дарить дополнительную защиту от неприятного запаха непрерывно в течение всего дня.

Rexona "Антибактериальная + Невидимая" обеспечит непревзойденную защиту по всем направлениям каждый день. Rexona никогда не подведет!

О бренде Rexona

Rexona — лидер российского рынка дезодорантов и самый продаваемый дезодорант.* В России бренд появился в 1996 году и на данный момент является новатором на рынке антиперспирантов.

Rexona — это всегда эффективная защита, привлекательная упаковка, доступная цена и разнообразие вариантов с множеством оттенков легких свежих запахов.

* Частично основано на данных аудита розничной торговли Nielsen в национальной городской России, за период июль 2016-го — июнь 2017 года, рынок дезодорантов; на 3 августа 2017г © 2017, Nielsen — ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН".

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