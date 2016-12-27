Полезные свойства веников

Большинство из нас обожают ходить в баню и правильно делают! Баня не только очищает наше тело, но и способствует улучшению здоровья, помогает справиться с болезнями. Для бани используются разные веники и каждый обладает определенными лечебными свойствами.

Каждый веник по-своему полезен и хорош. Важно знать как, когда его применять. Лучшее всего использовать свежие веники, только в них содержится много эфирных масел, фитонцидов и других биологически активных веществ.

У каждого из них есть свои особенности:

Березовый веник хорошо нагоняет жар, массирует кожу. И листья и почки, и кора, и сок березы обладают целебными свойствами, поэтому березовые веники так популярны в банях. Березовый веник незаменим при мышечных и суставных болях, например, после тяжелых физических нагрузок.

Дубовый веник обладает успокаивающим и противовоспалительным эффектом и очень полезен для людей с высокой физической и умственной нагрузкой. Дубовые веники полезно использовать при жирной коже.

Можжевеловый веник будет способствовать улучшению кровообращения, по бактерицидным свойствам не имеет себе равных.

Эвкалиптовый веник придаст неповторимый аромат.

Крапивный веник является отличным средством при радикулитах и заболеваниях суставов.

Пижмовый веник отлично подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и мочевого пузыря.

Полынный веник создает в парной неповторимый степной аромат, но настолько сильный, что не все его хорошо переносят. В этом случае можно комбинировать одну-две веточки полыни с березовым веником. Аромат будет слабее, а целебный эффект - достаточный.

Рябиновый веник получается гибкий, мягкий, хлесткий. Он хорошо обеззараживает воздух парилки.

Липовый веник обладает жаропонижающим, бронхорасширяющим, бактерицидным и мочегонным свойствами.

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Валентина Соломатина