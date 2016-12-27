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Интересные свойства эфирного масла лаванды

Интересные свойства эфирного масла лаванды
 

Все прекрасно знают о том, как эфирное масло может успокаивать, оказывать расслабляющее и бактерицидное свойство. Этими свойствами обладают сами цветки.

1. Ранозаживляющее

Известный доктор Жан Валне в своей практике использовал эфирное масло лаванды. Им он лечил сильные ожоги и раны в то время, когда работал хирургом во французской армии. Причем ожоги от лавандового масла заживали быстрее и без рубцов, чем те, которые он обрабатывал медикаментами.

Поэтому: держите эфирное масло лаванды на кухне. Сейчас мы получаем ожоги больше всего именно на кухне — сразу же обработайте его лавандовым маслом.

2. Облегчает мышечные боли

Эфирное масло лаванды очень распространено как масло для массажа. Его добавляют к основному маслу. Такой массаж снимает любой вид мышечной боли, не зависимо от того, чем они были вызваны. Об этом хорошо известно спортсменам.

3. Отпугивает насекомых

Действительно, приятный и тонкий запах лаванды отпугивает различных насекомых, в том числе и комаров. Если смазать кожу эфирным маслом лаванды в сочетании с маслом грейпфрута, то комары вас не тронут. А если вас уже укусили, то смажьте место укуса. Боль сразу пройдет и так вы продезинфицируете саму ранку. Особенно хорошее средство для ослабления зуда от укуса комаров у детей.

4. Тонкое влияние эфирного масла лаванды

Все женщины знают состояние, когда нам хочется плакать, причем причин для этого как бы и нет. Это бывает в те дни, когда наши гормоны приходят в движение, и начинается новый цикл.

Вот здесь нам и поможет эфирное масло лаванды: оно очень хорошо успокаивает эмоции. Достаточно просто понюхать эфирное масло или нанести на запястья. Через некоторое время вы сможете почувствовать его эффект. Вы придете в равновесие. Поэтому поставьте пузырек с эфирным маслом лаванды на видное место, чтобы не забыть в следующий раз.

Александра Дроздова
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