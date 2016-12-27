Оздоравливающая смесь - гречка, мёд, орехи
Все компоненты, которые входят в состав этого средства, можно найти в любом магазине, а про их уникальное воздействие на организм человека написана не одна книга.
Гречка - источник железа, микро- и макро- элементов, кладезь витаминов.
Мед - уникальный продукт, обладающей способностью оздоравливать тело на клеточном уровне.
Грецкие орехи - уникальный природный комплекс витаминов и жирных кислот.
Все эти три компонента в совокупности обладают мощнейшим оздоровительным влиянием на весь организм в целом.
Эту смесь можно принимать тем, кто болеет, для быстрейшего выздоровления; тем, кто хочет набрать вес; тем, кому не хватает сил и энергии в следствии пониженного уровня гемоглобина крови. Да и вообще, всем в период весны и осенью для поддержания иммунитета.
Состав:
1 кг гречки ядрицы
1 кг очищенных грецких орехов
0,7 кг гречишного или цветочного мёда
Приготовление:
Гречку нужно очень тщательно перемолоть в кофемолке до однородного состояния. Нельзя ее заменять гречишной мукой, потому что в ней нет тех полезных компонентов, что содержатся в оболочке гречки. Орехи прокрутить на мясорубке. Все залить мёдом и тщательно перемешать.
Хранить в холодильнике.
Способ применения:
Готовую смесь нужно принимать три раза в день до еды по 1 столовой ложке в течении одного месяца.
При желании можно добавить в эту смесь молотую курагу или изюм (для тех, кто имеет проблемы с сердцем).
Противопоказаний у это рецепта нет, кроме аллергии на мёд.
После курса приема этого эликсира, вы сами почувствуете, какими здоровыми и сильными вы стали.Мария Зимина