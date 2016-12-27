Оздоравливающая смесь - гречка, мёд, орехи

Все компоненты, которые входят в состав этого средства, можно найти в любом магазине, а про их уникальное воздействие на организм человека написана не одна книга.

Гречка - источник железа, микро- и макро- элементов, кладезь витаминов.

Мед - уникальный продукт, обладающей способностью оздоравливать тело на клеточном уровне.

Грецкие орехи - уникальный природный комплекс витаминов и жирных кислот.

Все эти три компонента в совокупности обладают мощнейшим оздоровительным влиянием на весь организм в целом.

Эту смесь можно принимать тем, кто болеет, для быстрейшего выздоровления; тем, кто хочет набрать вес; тем, кому не хватает сил и энергии в следствии пониженного уровня гемоглобина крови. Да и вообще, всем в период весны и осенью для поддержания иммунитета.

Состав:

1 кг гречки ядрицы

1 кг очищенных грецких орехов

0,7 кг гречишного или цветочного мёда

Приготовление:

Гречку нужно очень тщательно перемолоть в кофемолке до однородного состояния. Нельзя ее заменять гречишной мукой, потому что в ней нет тех полезных компонентов, что содержатся в оболочке гречки. Орехи прокрутить на мясорубке. Все залить мёдом и тщательно перемешать.

Хранить в холодильнике.

Способ применения:

Готовую смесь нужно принимать три раза в день до еды по 1 столовой ложке в течении одного месяца.

При желании можно добавить в эту смесь молотую курагу или изюм (для тех, кто имеет проблемы с сердцем).

Противопоказаний у это рецепта нет, кроме аллергии на мёд.

После курса приема этого эликсира, вы сами почувствуете, какими здоровыми и сильными вы стали.

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Мария Зимина