Крахмал: знакомый незнакомец

У любой хозяйки на кухне наверняка есть пакетик с картофельным крахмалом. Правда, стоит он чаще всего в самом дальнем углу - крахмал не так популярен, как, например, мука, и используется гораздо реже. А между тем, крахмал весьма полезный продукт, но незаслуженно забытый.

Совсем недавно ученые обнаружили, что картофельный крахмал обладает уникальными полезными свойствами при остановке кровотечений. Если насыпать картофельный крахмал на кровоточащую рану, то кровотечение останавливается практически мгновенно, тогда как под обычной повязкой кровотечение продолжается 6-7 минут. Кроме того, картофель способствует более быстрому заживлению ран и предотвращает образование кожных рубчиков на месте повреждения. А народная медицина знает много способов использования крахмала внутрь. Самые распространенные из них - «синий йод» /раствор крахмала с йодом/ и раствор крахмала в качестве обволакивающего средства для желудка. Так что имеет смысл достать пакетик с крахмалом и чаще использовать его, если не для приготовления пищи, то для лечения.

- При ангине в стакане теплой кипяченой воды развести ½ чайной ложки крахмала и добавить 3-5 капель 5-процентного спиртового раствора йода. Размешать и полоскать горло 3-5 раз в день.

- При желудочно-кишечных заболеваниях внутрь принимают по десертной ложке картофельного крахмала 3 раза в день за 15 минут до еды. Каждую порцию запивают третью стакана кипяченой воды.

- Для лечения потертостей и воспалений кожи, пигментных пятен и прыщей крахмал используется наружно. Легкими движениям его втирают в больные места или применяют как присыпку.

-Для разглаживания морщин на руках и смягчения огрубевших участков кожи применяются местные крахмальные ванночки: столовая ложка крахмала заваривается литром кипятка; полученная жидкость используется в теплом виде.

-При простуде, кашле и насморке: смешать половину столовой ложки крахмала, столовую ложку меда, 2 свежих сырых яичных желтка и 2 столовые ложки сливочного масла. Все перемешать до образования однородной массы. Принимать по половине столовой ложки смеси 3 раза в день за час до еды.

- При сухой или «гусиной» коже к 3 литрам воды добавить 0,5 кг крахмала, размешать и влить приготовленную смесь в наполненную водой ванну. Добавить столовую ложку хвойного экстракта. Принимать ванну 2-3 раза в неделю по 10-15 минут.

- При небольших термических ожогах, а также при обгорании под солнцем, на поврежденные участки кожи накладывают пастообразную массу, полученную после смешивания крахмала с небольшим количеством воды.

-Крахмал вместе с тальком и окисью цинка используют в качестве присыпки при появлении опрелостей и пролежней у лежачих больных.

-При расстройстве кишечника у взрослых в половине стакана кипяченой воды комнатной температуры размешивают столовую ложку картофельного крахмала, а затем при помешивании добавляют 5 капель 5-процентного спиртового раствора йода. В результате взаимодействия крахмала и йода состав окрасится в синий цвет. Выпить сразу все количество и, если после первого приема не наступит ожидаемого результата, через некоторое время выпить еще одну порцию.

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Валентина Соломатина