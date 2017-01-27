Рисовый кисель - очищение и исцеление

Целебное средство на основе рисового киселя и гречневой муки позволит без вреда для здоровья очистить сосуды и желудочно-кишечный тракт, кроме того, данное средство поможет вам избавиться от лишних килограммов.

В том случае, если вы замените завтрак приемом целебного средства на основе рисового киселя и гречневой муки, вы без труда потеряете до трех лишних килограммов в течение всего одной недели.

Целебный напиток для очищения, исцеления и похудения

Рецепт приготовления целебного напитка на основе рисового киселя: необходимо утром, натощак, за полчаса до еды выпивать по стакану рисового киселя, смешанного с одной столовой ложкой гречневой муки (заранее перемолоть зерна с помощью кофемолки) и щепоткой корицы. Курс очищения – одна неделя.

Рисовый кисель – уникальное природной целебное средство, он обволакивает стенки желудка и кишечника, мягко очищает их, снимает воспаление. Он содержит большое количество витаминов (E, B, PP), макро и микроэлементов (фосфор, кальций, железо, натрий, марганец и другие), благодаря чему он прекрасно насыщает и питает организм. Кроме того, в его составе содержатся незаменимые для нашего организма аминокислоты: лейцин, метионин, триптофан. Также, рисовый кисель крайне благоприятно действует на работу сердечно-сосудистой системы, помогает очистить сосуды и наладить работу сердца.

Рецепты приготовления рисового киселя:

1. Необходимо взять полстакана рисовой крупы, перебрать и промыть, поставить замачиваться на ночь в холодной воде. После чего высыпаем крупу в 2-2.5 литра холодной воды, варим на умеренном огне 1.5- 2 часа до того момента, как рис начнет распадаться. Во время варки рис необходимо помешивать, крышкой не накрывать, чтобы дать испариться лишней воде. По прошествие полутора-двух часов рис следует снять с плиты и измельчить на блендере, добавить 50 грамм сахара и щепотку соли, добавить немного воды о желаемой консистенции, довести до кипения.

2. Необходимо полстакана рисовой крупы тщательно перебрать, промыть и замочить в холодной воде на два часа, слить воду, поставить рис в духовку до того момента, как он засушится. Далее измельчаем рис в муку, насыпаем в кастрюлю, заливаем молоком, добавляем 50 грамм сахара и щепотку соли, варим до готовности.

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Александра Дроздова