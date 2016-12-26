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Как снять зубную боль

Как снять зубную боль
 

Если резко заболели зубы, а аптека далеко помогут и народные методы. Как снять зубную боль народными средствами до того, как попасть на прием к стоматологу?

Смешайте в одинаковых пропорциях корицу и мед. Хорошо размешайте и смажьте этой смесью больной зуб. Это поможет успокоить боль, а так же немного укрепит шатающийся зуб.

Можно использовать и масло зверобоя. Для этого налейте его в столовую ложку и подержите во рту. Боль должна утихнуть.

Можно попробовать и руками снять боль. Для этого соедините пальцы рук и их подушечки приложите к месту, где ощущается зубная боль. Держите до тех пор, пока боль немного не уйдет.

Еще один способ снять боль с помощью пальцев рук — надавить ими на сонную артерию со стороны того зуба, где ощущается боль.

Еще одно средство от зубной боли — инжир. Крепкий отвар из его плодов хорошо поможет при флюсе.

А вот деткам, которых режутся зубки можно смазать воспаленные десна сливочным маслом.

Лук — так же хороший помощник при зубной боли. Натрите его на терке, заверните в марлю и положите ее ухо, которое находится на противоположной стороне больного зуба.

Тыква, благодаря большому количеству фтора, — хорошее средство для профилактики кариеса. Принимайте ее в пищу время от времени.

Так же для профилактики кариеса подойдут и грецкие орехи.

Еще одно средство от кариеса — отвар шалфея. Им советую полоскать рот после еды.

Валентина Соломатина
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