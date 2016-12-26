Рецепты домашних шампуней

Яичный.

Прекрасно подходит для сухих волос. В его состав входит один желток, 10 капель камфорного масла и две столовые ложки воды. Для жирных волос камфорное масло заменяется 50 г коньяка.

Хлебный.

Он готовится из ломтиков черного хлеба и кефира. Хлеб замачивают в кефире и оставляют на три часа. Затем смесь взбивают блендером и наносят на волосы.

Горчичный.

Для его приготовления горчицу перемешивают с зеленой глиной и разводят водой до кашицеобразного состояния. Эту смесь необходимо использовать сразу после приготовления.

Желатиновый.

Рецептура этого шампуня зависит от типа волос.

Для сухих волос в 1/3 стакане воды растворяю одну столовую ложку желатина, добавляют чайную ложку яблочного уксуса и дают настояться примерно сорок минут. После этого желатиновую смесь процеживают через ситечко и вводят несколько капель любимого эфирного масла.

Для жирных и нормальных волос ингредиенты шампуня те же, но после разбухания желатина смесь нагревают на водяной бане, остужают и вводят один желток. Такой шампунь полезно минут десять подержать на волосах, а затем смыть теплой водой.

Техника мытья головы одинаковая для всех шампуней. Моющее средство наносится на корни волос массирующими движениями, оставляют на волосах для лучшего воздействия и смывают теплой проточной водой.

Как видите, домашний шампунь для волос приготовить совсем несложно, а пользу он принесет немалую – даст отдохнуть волосам от химии, помогая им надолго оставаться здоровыми и красивыми.

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Мария Зимина