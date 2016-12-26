Рецепты домашних шампуней
Яичный.
Прекрасно подходит для сухих волос. В его состав входит один желток, 10 капель камфорного масла и две столовые ложки воды. Для жирных волос камфорное масло заменяется 50 г коньяка.
Хлебный.
Он готовится из ломтиков черного хлеба и кефира. Хлеб замачивают в кефире и оставляют на три часа. Затем смесь взбивают блендером и наносят на волосы.
Горчичный.
Для его приготовления горчицу перемешивают с зеленой глиной и разводят водой до кашицеобразного состояния. Эту смесь необходимо использовать сразу после приготовления.
Желатиновый.
Рецептура этого шампуня зависит от типа волос.
Для сухих волос в 1/3 стакане воды растворяю одну столовую ложку желатина, добавляют чайную ложку яблочного уксуса и дают настояться примерно сорок минут. После этого желатиновую смесь процеживают через ситечко и вводят несколько капель любимого эфирного масла.
Для жирных и нормальных волос ингредиенты шампуня те же, но после разбухания желатина смесь нагревают на водяной бане, остужают и вводят один желток. Такой шампунь полезно минут десять подержать на волосах, а затем смыть теплой водой.
Техника мытья головы одинаковая для всех шампуней. Моющее средство наносится на корни волос массирующими движениями, оставляют на волосах для лучшего воздействия и смывают теплой проточной водой.
Как видите, домашний шампунь для волос приготовить совсем несложно, а пользу он принесет немалую – даст отдохнуть волосам от химии, помогая им надолго оставаться здоровыми и красивыми.Мария Зимина