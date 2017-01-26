7 сладких способов лечения простуды

Не все лекарства горькие и невкусные. С помощью сладких продуктов тоже можно побороть недуг.

Инжир вернет голос.

Сушеный инжир славится не только приятным вкусом и богатым запасом питательных веществ. Он обладает мощными жаропонижающим и отхаркивающим свойствами, а также снимает воспаление горла и помогает восстанавливать голос при простуде.

Для усиления эффекта инжир рекомендуется сочетать с молоком. Несколько сушеных плодов инжира измельчаем, заливаем стаканом молока и ставим на слабый огонь на 10-15 минут. Затем снимаем напиток с плиты, остужаем его и добавляем немного сливочного масла. Остается тщательно взбить молочную смесь блендером и выпить коктейль еще теплым. Процедуру можно повторить перед сном.

Мед одолеет вирусы.

Мед и молоко – беспроигрышная комбинация для лечения простуды. Мед эффективно борется с вирусами и вредными бактериями, а также укрепляет ослабленный иммунитет. Содержащиеся в молоке лактобактерии защищают желудочно-кишечный тракт, где содержится самое большое количество иммунных клеток. Коктейль из двух этих ингредиентов поможет быстро распрощаться с ненавистной болезнью.

Приготовить его очень просто. Необходимое количество молока подогреваем на слабом огне, переливаем в стакан, смешиваем с 2 ч. л. меда и маленьким кусочком сливочного масла. Пить это сладкое снадобье нужно теплым, после чего укутаться в теплое одеяло и хорошенько пропотеть.

Лимон взбодрит иммунитет.

Лимон – первый помощник при простудных заболеваниях. Он обладает богатыми запасами витамина C и P, щелочных элементов, органических кислот и фитонцидов. Весь этот набор полезных компонентов поможет в кратчайшие сроки привести иммунитет в чувство. А чтобы грызть кислые лимоны было не так тоскливо, можно подсластить пилюлю. Возьмем небольшой лимон, извлечем из него косточки и пропустим через мясорубку вместе с цедрой. Добавим к лимонной мякоти 50 г размягченной кураги, 2 ст. л. цветочного меда, 100 г сливочного масла и тщательно перемешаем. Полученную массу необходимо принимать 2 раз в день, по 1 ч. л., медленно рассасывая. А хранить снадобье следует в холодильнике.

Ягоды ударят единым фронтом.

Добавим к цитрусовым немного ягод – и получим эффективное лекарство, моментально смягчающее симпотмы простуды. К примеру, клюква изобилует витаминами A, C, K, а также флавоноидами, обладающими, в том, числе противобактериальным эффектом. Черная смородина оказывает антисептическое действие, а ее сок хорошо помогает при сильном кашле. Пропускаем через мясорубку крупный грейпфрут, очищенный от горьких шкурок и семян, следом за ним – 200 г замороженной клюквы и столько же черной смородины. Можно добавить сюда малиновое варенье. Тщательно перемешиваем полученную массу, закрываем крышкой и настаиваем в течение суток. После чего можно принимать целебное варенье три раза в день за 30 минут до еды. Хранить его лучше всего в холодильнике в стеклянном сосуде с плотной крышкой.

Орехи зарядят витаминами.

Грецкие орехи тоже помогут побороть простуду и подлатать измотанный иммунитет. Зрелые орешки к октябрю-ноябрю обогащаются витаминами C, B1, B2, PP, а еще каротином, дубильными веществами, клетчаткой и полезными кислотами. Такое энергетическое ассорти – именно то, что нужно в безрадостные дни болезни. Масло грецкого ореха лечит иммунитет на клеточном уровне и повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям. Пропускаем через мясорубку 200 г очищенных ядер грецких орехов и добавляем к ним 150 мл липового меда. В полученную массу выливаем 50 мл свежего апельсинового сока и такое же количества сока алоэ. Тщательно перемешиваем массу и принимаем по 1 ч. л. на протяжении всего дня за полчаса до еды.

Банан избавит от кашля.

Банан – еще одно мощное антипростудное средство, способное кого угодно поставить на ноги. Мякоть плода эффективно снимает неприятное першение в горле и избавляет от кашля – и все это уже после одного-двух применений особого рецепта. Нам понадобятся два крупных банана, которые мы тщательно разомнем вилкой и зальем стаканом воды. Добавляем в фруктовую массу 2 ст. л. кленового сиропа или меда, 3-5 сухих цветков гвоздики, подогреваем на слабом огне, но не даем закипеть. Тщательно перемешиваем и остужаем получившийся крем. Принимайте его в промежутках между едой, а также при возникновении приступов кашля. Не забудьте съесть пару ложек бананового лакомства перед сном. Уже на следующий день вы ощутите заметное улучшение самочувствия.

Шоколад смягчит боль в горле.

Горький шоколад способен не только поднять больному простудой настроение и зарядить его гомонами счастья, но и значительно ускорить процесс выздоровления. Это лакомство поможет одолеть затяжной кашель и внезапные его приступы. Все это благодаря теобромину, аналогу кодеина, применяемого в сиропах от кашля. Другое вещество, тианин, оказывает мощное антибактериальное действие и смягчает боль в горле. Для этого достаточно медленно рассосать кусочек шоколада. А еще лучше приготовить вкусное лечебное лекарство. Растопим на водяной бане половину плитки чистого горького шоколада, добавим к нему 5 ст. л. обезжиренного молока, немного сока грейпфрута и щепотку корицы. Тщательно перемешаем все компоненты и выпиваем коктейль, пока он не остыл.

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Валентина Соломатина