Полезные маски из алоэ

Алоэ обладает многими полезными свойствами. С детства мы пользуемся лекарствами на основе этого растения, которые помогают при многих заболеваниях. Но не все знают о чудесных косметологических свойствах алоэ. Сок этого растения предотвращает старение кожи, способствуя образованию новых клеток. Кроме того, сок алоэ предотвращает появление морщин и разглаживает уже появившиеся.

Как приготовить сок алоэ?

Прежде всего, вам нужно уметь правильно приготовить сок этого растения. Вам нужны нижние листья алоэ, которые уже достигли длины в 15 и более см. Оборвите листья разотрите их при помощи тёрки или соковыжималки. У вас получится зеленоватая масса. Отфильтруйте массу через 4 слоя марли.

Если вы смешаете получившийся сок водой в пропорции 1 к 5, будете настаивать получившуюся жидкость в течение часа, а потом прокипятите в течении 3 минут, то у вас получится лосьон, помогающий справиться с прыщами, различными раздражениями и акне. Также протирание соком алоэ сделает вашу кожу менее чувствительной к холоду.

Маски из алоэ

Смешав чайную ложку сока алоэ с яичным желтком и столовой ложкой сметаны, вы получите маску полезную для всех типов кожи.

Слоями нанесите маску на лицо. Спустя полчаса умойтесь тёплой водой. После ополосните лицо холодной водой.

Маску стоит делать не чаще 1-2 раз в неделю.

Не менее эффективен следующий рецепт маски на основе сока алоэ, который особенно помогает при увядающей коже:

1. Настаивайте сок алоэ в тёмном холодном месте не менее двух недель.

2. Смешайте в равных пропорциях сок, растительное масло и любую мазь на основе ланолина.

3. После образования однородной массы подогревайте получившийся крем на водяной бане до температуры не выше 38 градусов.

4. Нанесите мазь на лицо.

5. Спустя 20 минут снимите мазь тампоном, Умойтесь настоем шалфея.

Маски делайте не чаще двух раз в неделю.

Спустя 15 процедур вы заметите, что вашей коже вернулись свежесть и молодость.

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Александра Дроздова