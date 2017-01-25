Имбирный уход за кожей

Маски с имбирем обладают омолаживающими свойствами, разглаживают морщинки, освежают кожу лица, помогают снять воспаление. Достаточно пользоваться ими 1-2 раза в неделю, чтобы получить свежий и сияющий цвет лица, упругую, гладкую и нежную кожу.

Маска с имбирем омолаживающая.

Кусочек имбиря в 3 см натереть, смешать со стаканом свежего (замороженого) шпината, измельчить в блендере или миксером. Добавить 2 ст. ложки меда, 1 спелый давленый банан, еще раз тщательно перемешать и нанести на лицо на 20 мин., смыть чуть теплой водой (готовую маску можно хранить в холодильнике до недели).

Маска от прыщей (ежедневная).

В стакан с горячей водой высыпьте 1 ч. ложку молотого имбиря, размешайте и дайте немного остыть. Возьмите ватный диск и нанесите им получившийся лосьон на каждый прыщик. Для усиления эффекта лосьон можно оставить на ночь.

Маска из имбиря от угрей и черных точек.

В пропорции 1:1:1 смешать молотый имбирь, свежевыжатый сок лимона и мед, в смесь добавить двойное количество сметаны и пару капсул витамина Е. Тщательно перемешать и нанести на лицо на полчаса, смыть холодной водой.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова