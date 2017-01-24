Какие травы помогут избавиться от головной боли?

Головная боль может появиться из-за переутомления, усталости, может быть вызвана предменструальным синдромом, а также спазмами сосудов головного мозга.

Что помогает от головной боли, кроме таблеток?

Не удивляйтесь, травы от головной боли – верное средство.

Начнем с того, что головную боль можно снять, выпив чая с медом. Это эффективное средство, приносящее быстрое облегчение.

Заварите обычный черный или зеленый чай в чайнике, налейте в чашку, добавьте в чай ложку меда. Пейте чай медленно, не спеша. Затем следует прилечь и отдохнуть.

Чай из мяты перечной.

Настой мяты уменьшает головную боль. 1 ст. ложку мяты залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15 минут, процедить. Пить такой чай можно регулярно.

Чай из липового цвета.

Липовый цвет не только хорош от простуды, он отлично успокаивает нервы. Если голова разболелась от перенапряжения, чай из липового цвета – лучшее средство. Готовится чай из липового цвета также как из мяты. Для усиления я эффекта можно смешать липовый цвет с травой мяты.

Чай из розмарина лекарственного.

Такой чай пьют от головной боли при нервном истощении. Для приготовления лечебного чая розмарин так же можно смешать с мятой.

Чай из мелиссы.

Чай из мелиссы тоже расширяет сосуды головного мозга, и боль стихает.

Для приготовления чая от головной боли можно смешать травы: мяту и мелиссу, ромашку и мелиссу, валериану и мелиссу. Листочки мелиссы добавляют к черному или зеленому чаю.

Чай из цветов клевера красного.

Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. цветов клевера лугового, настоять 0,5-1 ч. и процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

Отвар из травы зверобоя.

Залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. травы зверобоя, кипятить на малом огне 5 мин., процедить. Пить отвар из травы зверобоя от головной боли по 1/4 стакана 3 раза в день.

Отвар из крапивы.

1 ст. ложку крапивы залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 2 ч. и процедить. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день медом.

Отвар семян укропа.

1 ст. ложку семян укропа залить 1,5 стакана кипятка, дать настояться и процедить. Пить при головной боли в течение дня.

Настой от головной боли из смеси трав.

Травы для приготовления полезного настоя от головной боли, вызванной усталостью или стрессом, вам хорошо знакомы.

Возьмите равными частями цветы ромашки аптечной, листья мяты перечной, плоды фенхеля, корень валерианы.

2 ст. л. смеси заварите 0,5 л кипятка и настаивайте всю ночь в термосе.

Утром выпейте 1 стакан настоя.

Настой травы душицы от головной боли.

1 ст. ложку сухой душицы залейте 0,5 л кипятка, настаивайте, укутав, полчаса, процедите и пейте по 1/2 стакана 3 раза в день.

Чай или настой из травы душицы хорошо помогает от головной боли спастического характера, так как обладает сосудорасширяющим действием.

Настой от головной боли из цветов шиповника.

1 ст. ложку цветов шиповника залейте 1 стаканом кипятка настаивайте 30 минут. Принимайте по 2 ст. ложки 3 раза в день за 30 мин. до еды.

Травы обладают болеутоляющим, спазмолитическим и успокаивающим действием.

Чай из трав усиливает кровоснабжение головного мозга, и головная боль постепенно стихает.

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Мария Зимина