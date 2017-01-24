Семь орешков для женской красоты и здоровья.

Грецкий орех удивительное и уникальное растение, практически все его части обладают высокими биологически активными свойствами, и находят свое применение в той или другой области обеспечения жизнедеятельности человека. Но, конечно, в первую очередь, мы любим эти орехи за то, что они просто-напросто очень вкусны, и в сыром виде, и в слегка обжаренном. И не просто вкусны, но и чрезвычайно полезны. Жиры, белки, витамины и минеральные вещества, всё умещается в ядрах этого плода.

Пять-семь орехов в день, и вы обогатите свой рацион ценными ненасыщенными жирными кислотами, в том числе и омега-3. Омега-3 - это общее название трех полиненасыщенных жирных кислот: альфа-линоленовой, эйкозапентаеновой, докозагексаеновой. Альфа-линоленовую человеческий организм не способен синтезировать, две другие может, но только из той же альфа-линоленовой.

Источников этой ценной кислоты не так уж много – морская рыба, льняное и горчичное масло, грибы рыжики да вот, орехи, надо сказать, прекрасный и вкусный источник. Высоким содержанием полиненасыщенных жиров омега-3, полифенолов, минералов и витаминов объясняются хорошие антиоксидантные свойства грецких орехов, их положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, работу мозга, омолаживающее действие.

Плюс, в орехах много клетчатки, которая наряду с ореховым маслом улучшает работу кишечника, усиливая его перистальтику. А как мы знаем, хорошая работа кишечника – залог красоты кожи!

Много биоактивных веществ содержат также листья ореха, зелёная кожура, перегородки плодов. Употреблять их в пищу, конечно, не стоит, а вот использовать для изготовления различных лечебно-профилактических препаратов и косметических средств можно и нужно.

Ореховая косметика

В косметике широко используются ядра, кожура зелёных орехов, скорлупа зрелых орехов, листья и мякоть околоплодников.

Ядра

Ядра грецкого ореха, несомненно, самая ценная часть ореха - в них есть все необходимые вещества для поддержания жизни человека, около 20% белков, примерно 75% ценных калорийных жиров, витамины A, B1, B6, С, Е, Р, дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды. Из ядер можно приготовить весьма эффективные питательные косметические кремы и маски.

- Питательный крем из ядер

Два-три ядра ореха, растереть и смешать с 25 граммами сливочного масла и одной чайной ложкой сока из кислых ягод и фруктов.

- Ореховый очищающий лосьон

Ядра (4-5 орехов) очистить от кожицы, тщательно растереть, затем понемногу, при помешивании, влить четверть стакана тёплой воды. Образовавшуюся смесь необходимо процедить через чистое полотно. Получилось ореховое «молочко». На его основе делаем лосьон. Для этого на водяной бане распустите мелко наструганный кусочек туалетного мыла (15 грамм) в половине стакана воды, добавьте 15 грамм пчелиного воска, проследите, чтобы он растаял. Теперь в эту горячую смесь осторожно влейте ореховое «молочко», перемешайте, перелейте в бутылочку, и добавьте 100 граммов камфорного спирта или водки. Такой лосьон можно использовать для протирания кожи любого типа, он хорошо очищает кожу, придаёт ей свежий, ухоженный вид, сокращает поры.

Самый ценный для кожи компонент ядер – ореховое масло. Масло грецкого ореха явдяется важным компонентом многих бальзамов, кремов и средств для лица, волос, тела. Можно его использовать и в чистом виде, оно хорошо распределяется по коже, быстро впитывается, делая кожу нежной, гладкой, шелковистой и упругой.

Ореховое масло рекомендуют втирать в кожу головы при выпадении волос, их ломкости и чрезмерной сухости. Приобрести ореховое масло можно в аптеках, супермаркетах, косметических магазинах.

- Ореховое масло

Некоторое количество свежего орехового масла можно получить в домашних условиях. Для этого разотрите «в пыль» несколько ядер грецкого ореха, поместите натёртую ореховую массу в капроновый мешочек (можно использовать старый чулок). Сдавливая мешочек, вы будете выдавливать капельку орехового масла на поверхность капрона. Как видите, это несложно, вот только много масла вы таким кустарным способом не получите. Но его хватит, чтобы смазать потрескавшиеся губы, или веки при конъюнктивите, залечить небольшой ожог.

Перегородки

Из перегородок грецкого ореха можно сделать настой, который поможет избавиться от потливости ног:

- Настой из перегородок

Измельчаем перегородки грецкого ореха, заливаем кипятком (2 столовых ложки перегородок на стакан кипятка), настаиваем 30 минут. Выливаем получившийся настой в миску с теплой водой и опускаем ноги на 20 минут. Если делать такую ванночку несколько раз в неделю, то о проблеме потливости ног скоро можно будет забыть.

Скорлупа

Скорлупа грецкого ореха также содержит достаточно большой набор полезных веществ: витамины, минералы, дубильные вещества, глюкозиды, алкалоиды, органические кислоты. Правда, измельчить твёрдую скорлупу в домашних условиях задача не из лёгких. Но если вооружиться терпением и молотком, наградой вам будет целебный порошок, из которого можно делать настои, отвары, а также использовать для приготовления крема-пилинга для рук и тела.

- Крем-пилинг

Для изготовления такого крема вам понадобятся: полстакана густой сметаны, две столовых ложки порошка из скорлупы, две столовых ложки натёртой редьки, три столовых ложки отвара ромашки. Смешайте все компоненты, поместите готовый крем в холодильник на 5 минут. Охлаждённую смесь нанесите на руки, а через 10 минут смойте тёплым молоком.

В промышленных условиях из скорлупы грецкого ореха делают нежные скрабы для кожи лица. Такой скраб бережно массирует кожу, очищает, удаляет ороговевший слой и оказывает общее стимулирующее действие.

Листья

Крепкий отвар листьев и околоплодника грецкого ореха применяют для роста и укрепления волос, для борьбы с угревой сыпью, потливостью рук и ног.

- Отвар

Приготовить отвар несложно: 4 столовых ложек листьев ореха залейте 0,5 литрами воды, кипятите на медленном огне 15 минут, процедить. Ванны из отвара листьев очищают кожу, снимают раздражения, делают кожу гладкой и бархатистой. Для приготовления ванн используют как свежие, так и сухие дистья грецкого ореха.

- Ореховая ванна

Смешайте 5 столовых ложек шалфея и 7 - 8 столовых ложек сухих листьев грецкого ореха, заварите крутым кипятком и настаивайте полчаса. Влейте настой в воду для принятия ванны.

Молодо, зелено - а как полезно

Незрелые плоды грецкого ореха совершенно особый продукт. Огромный набор биоактивных веществ обеспечивает комплексное оздоравливающее воздействие буквально на все системы организма. Конечно, просто так жевать зелёные грецкие орехи, особенно с кожурой, я не призываю, думаю, на вкус они не очень приятны, но из них можно приготовить очень полезные косметические и лечебные препараты.

- Из мелко нарезанных зеленых молодых плодов готовят лечебные настойки на спирту, водке, даже очищенном керосине, а затем по определённой схеме употребляют их и наружно и внутрь.

- Для лечения кожных проблем, болезней суставов, варикозного расширения вен, можно применять масляную настойку зеленых орехов. Для её изготовления 7-10 нарезанных зеленых орехов заливают оливковым маслом (0,5 литра) и настаивают два месяца на солнце.

- Ну и конечно, окраска волос! Из сока зеленой кожуры можно приготовить прекрасную натуральную краску для волос. Чтобы добиться каштанового оттенка волос сделайте следующий отвар для полоскания: 3 столовые ложки измельчённых зеленых оболочек (или листьев) ореха проварите 10 мин. в литре воды, процедите, охладите. Меняя концентрацию отвара, мы изменяем интенсивность окраски. Чтобы добиться радикального изменения цвета, закрасить седину, из кожуры зелёных орехов можно приготовить настоящую краску, но тут придётся повозиться. Зеленую, потемневшую кожуру орехов сначала кипятят 3 часа в воде, затем процеживают, выпаривают до густоты. В получившуюся густую массу добавляют растительное масло в пропорции 1:2 и кипятят на слабом огне до получения кремовой пасты темно-бурого цвета. Этой краской окрашивают волосы в темно-коричневый цвет.

Думаем, убеждать в пользе грецкого ореха никого и ненужно, мы все любим его с детства. Вот только иногда забываем или ленимся использовать все его чудесные качества по максимуму. Всего семи средних орехов в день достаточно, что получить дневную норму необходимых организму антиоксидантов, энергетическую подпитку. Но не упускайте из внимания, что и листья, перегородки, скорлупу, зелёную кожуру также можно применить с пользой для нашего здоровья и красоты.

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Мария Зимина