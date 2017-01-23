Скорая помощь при неудачном окрашивании волос

Каждая женщина мечтает быть красивой. Но вдруг краска не дает желаемого результата?

Причины того, что цвет «не такой, как на коробке» могут быть самыми разными. И как же теперь смыть краску с волос быстро и без вреда?

1. Взять 1 литр кефира (чем больше жирность, тем лучше). Вылить в миску, добавить 1 ст. ложку растительного масла, 1 ст. ложку соли, тщательно размешать, нанести на сухие волосы, надеть полиэтиленовую шапочку и оставить на час. Если решили повторить процедуру, то сначала смойте маску теплой водой и шампунем для жирных волос. Затем повторить. Такой способ можно применить не более 2 раз в сутки и не чаще 2 раз в месяц. Осветляет на 2 тона.

2. На 1 литр теплой воды взять 5 ст. ложек соды, размешать, намочить этим раствором волосы и завернуть их в полиэтиленовую пленку на 20 мин., смыть шампунем или мылом. Можно повторить, но не более 2 раз. При использовании содовых масок улучшается рост волос, так как применение соды усиливает кровоснабжение головы и волосяных луковиц.

3. На 2 стакана кефира с максимальным процентом жира добавить 2 ст. ложки питьевой соды и 3 ст. ложки водки. Перемешать, подогреть до температуры 40 гр и нанести равномерно на всю длину волос. Голову закрыть целлофаном на 2 часа. Осветляет на 1-1,5 тона. При применении может наблюдаться непродолжительное пощипывание кожи головы, вызванное водкой.

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Валентина Соломатина