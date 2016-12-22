Чудо-семечки

Японский диетолог Осава поставил семечки тыквы на первое место в таблице полезных продуктов. Особенно ценны семечки круглой тыквы, а не той, что напоминает дыню.

Чем же полезны эти семечки?

Они содержат около 36-52% жиров (без холестерола), камедь, органические кислоты, витамины Е, А, немного витаминов D и К и массу микро- и макроэлементов. Особенно ценится в них присутствие цинка и железа, но есть и магний, кальций, фосфор, много белка.

Из-за наличия цинка семечки тыквы приобрели особую славу, они занимают 2 место после устриц. А цинк необходим мужчинам в 6-8 раз больше, чем представительницам прекрасного пола.

В юношестве мальчикам особо досаждают угри, жирная себорея волос, перхоть. Избавиться от этих напастей можно лишь после приема увеличенных доз цинка, например, поесть тыквенных семечек.

В народной медицине употребляют семена тыквы в виде отваров, эмульсий и порошка.

Кашица особенно полезна детям. Для этого семечки надо растереть с водой или молоком, или в миксере, прибавить по вкусу мед, фруктовый сок и давать детям как профилактическое средство от паразитов натощак - 2 порции через полчаса.

Кашицей из семян лечат дерматиты, кожные раны, ожоги.

Тыквенных семечки - слабительное и мочегонное; укрепляют сердечную мышцу; устраняют газообразование в желудке и кишечнике; укрепляют почки; способствуют росту волос; выводят из организма свинец, кадмий.

При болезнях почек и мочевого пузыря:

- По 1 стакану семечек тыквы и конопляного семени растереть в глиняной посуде, постепенно подливая 3 стакана кипятка, процедить, отжать остаток.

- Измельченные в кофемолке подсушенные семена тыквы заварить, как чай - 1 ч. л. семян на стакан кипятка.

Тыквенные семечки особенно ценны в детской практике, поскольку, употребляя их, можно не бояться передозировки. Семена тыквы полностью безвредны, однако некоторым людям при плохой переносимости лучше ограничить разовую дозу жареных семечек до 9 г.

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Валентина Соломатина