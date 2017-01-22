Лепешки от кашля

При длительном и тяжелом кашле хорошо помогают различные лепешки от кашля. Они известны с далеких времен, но прибегают к ним очень редко. Лепешка абсолютно безвредна и отлично лечит заболевания органов дыхания, даже у грудных детей. Существуют несколько разновидностей медовых лепешек от кашля.

Рецепт 1. По одной ложки меда и соли смешивается, равномерно наносится на бинт или тряпочку и прикладывается на ночь на грудь. Утром протирают грудь влажной салфеткой, как правило, остается только соль.

Рецепт 2. Смешивается в равных долях подсолнечное масло, мед и мука. Выкладывается на бинт или марлю и на грудь, поверх слой полиэтилена и слой ваты. Ставится на 3 часа и смывается.

Рецепт 3. Перемешивается 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка подсолнечного масла, столько же муки и сухой горчицы. Раскатать до тонкой лепешки и положить или на спину, или на грудь на 2 часа в зависимости от терпения. Хорошо в такую лепешку добавить 1 ст. ложку водки, подогреть на водяной бане и положить на грудь или спину, избегая зону сердца.

Практически пару сеансов с прикладыванием вышеперечисленных лепешек и компрессов позволяет полностью избавится от кашля и последствий, связанных с ним.

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Евгения Примак