Рисовое спа для красивой кожи

Благодаря своим свойствам, рис стал широко использоваться не только в качестве продукта питания, но и в других целях, например, в косметике.

Для начала предлагаем вам провести процедуру очистки кожи от ороговевшего слоя при помощи рисового пилинга.

Мелко помелите рис, смешайте его с овсяными хлопьями и медом. Распарьте кожу лица и область декольте (лучше всего проводить эту процедуру в бане или сауне). Нанесите рисово-овсяный скраб на кожу и потрите жесткой перчаткой.

Рисовый пилинг позволит избавить кожу от омертвевшего слоя клеток, сальных выделений и различных загрязнений. Он поможет отрегулировать деятельность сальных желез и улучшить кровоснабжение клеток кожи.

Для ухода за кожей тела рекомендуем применять рисовые обертывания.

Для этого вам понадобится пудра из риса (для этого две-три горсти риса просто перемолите в кофемолке). Ее смешивают со столовой ложкой меда, наносят на проблемные участки, укутывают чем-нибудь теплым (можно обернуть пищевой пленкой) и оставляют на полчаса.

Пудра из риса замечательно впитывает и выводят лишнюю жидкость из тканей, а кроме того, смягчает кожу и восстанавливают ее защитный барьер.

Рисовые процедуры будут особенно эффективными, если вы дополните их антицеллюлитным массажем и душем с чередованием давления воды и температур. Такие манипуляции повышают упругость кожи, увлажняют ее, снимают отечность.

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Валентина Соломатина