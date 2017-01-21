9 признаков гормонального дисбаланса

Гормоны и наше здоровье очень тесно связаны. Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Их проявления бывают похожи на другие недуги и воспринимаются несерьезно. Но эта проблема требует отдельного внимания. Если ты обнаружишь у себя первые тревожные признаки гормонального дисбаланса, нужно срочно обратиться к врачу.

1. Постоянное увеличение веса

Если ты постоянно набираешь вес, возможно, виной является гормональный дисбаланс. Кортизол (гормон стресса) может быть причиной лишнего веса. Выброс адреналина и кортизола в кровь ведет к внезапному и сильному чувству голода. Поэтому появляется желание съесть что-нибудь сладкое после стресса.

2. Сниженный уровень либидо

Снижение сексуального влечения может быть одним из признаков гормонального дисбаланса как у мужчин, так и у женщин.

3. Чувство усталости

Если ты достаточно спишь, но просыпаешься с чувством усталости, тогда нужно обратить внимание на этот тревожный звоночек.

4. Плохое настроение

Необоснованное плохое настроение, раздражительность, беспокойство и депрессия — это то, что должно настораживать.

5. Бессонница и плохой сон

Гормон эстроген отвечает за качество сна. Его дефицит является основной причиной бессонницы.

6. Избыточное потоотделение

Люди, у которых гормональный дисбаланс, часто испытывают приливы потливости. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина.

7. Проблемы с пищеварением

Если у тебя проблемы с пищеварением, они могут быть вызваны дисбалансом гормонов в желудочно-кишечном тракте.

8. Тяга к сахару

Если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.

9. Выпадение волос

Выпадение волос может быть связано с нарушением работы половых желез или со снижением выработки нужных гормонов.

Если ты подозреваешь, что у тебя гормональный дисбаланс, обратись к эндокринологу. Он назначит необходимое лечение. В некоторых случаях можно отрегулировать уровень гормонов, перейдя на здоровое питание и систематические, правильно подобранные физические нагрузки.

Описанные выше симптомы необязательно говорят о том, что у тебя гормональный дисбаланс. Они могут быть причиной других болезней, но обратить внимание на них определенно стоит.

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Валентина Соломатина