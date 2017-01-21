Народные рецепты для блеска волос

Одно из главных условий красоты - ухоженные, здоровые, блестящие волосы. Принято считать, что живой блеск - верный показатель состояния не только волос, но и всего организма. Заметив, что локоны потускнели, обрати внимание на свой рацион, поменьше кури (а лучше совсем откажись от этой привычки) и, конечно, обеспечь шевелюре бережный уход.

Для блеска и ухода за светлыми волосами

1 чашку охлажденного крепкого ромашкового отвара нанесите на чистые волосы и оставте на полчаса, утеплив голову целофаном и платком. Вымыть голову шампунем и ополоснуть подкисленной водой.

Для блеска темных волос

На чистые влажные волосы нанесите теплый натуральный не сладкий кофе (2 ст.л. натурального кофе, стакан кипятка, процедить) на 30 минут, для тепла используйте шапочку. Затем вымойте голову мягким шампунем.

Менее концентрированный кофе (3 ч.л. натурального кофе, 1/2 л кипятка) можно использовать в качестве ополаскивания для темных волос.

Чтобы придать шикарный блеск рыжим волосам

Смешайте в равных количествах свекольный и морковный сок, чашку этой смеси нанесите на волосы. Наденьте шапочку для душа и прогрейте голову феном несколько минут. Подержите еще минут 15 средство на волосах, а после смойте теплой водой.

Рецепты для ополаскивания волос, придающие им блеск

2 столовых ложки мелко нарезанных листьев березы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15-20 мин, процедить. Настоем ополаскивать волосы после мытья головы. Курс 2-3 раза в неделю в течении месяца. Ополаскивание укрепляет волосы и придает им блеск.

Кожуру от 3-4 яблок залить 1 литром воды, довести до кипения, затем остудить, процедить и ополаскивать волосы. Это вернет волосам блеск, мягкость и придаст объем.

Для придания волосам мягкости и блеска в кипяченную воду для ополаскивания добавляют лимонный сок из расчета 1 столовая ложка сока на 1 литр воды.

Для блеска волос после мытья ополаскивают отваром петрушки: 50 г зелени петрушки заливают 0,5 л воды, кипятят 15 минут, охлаждают, затем процеживают.

Для блеска темные волосы ополаскивают отваром чая (2 столовых ложки чая варить 5 минут в литре воды).

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Александра Дроздова