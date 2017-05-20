Магические ритуалы и заговоры на удачу

Удача является одной из важнейших составляющих жизни любого человека. Существует большое количество магических техник, позволяющих исполнителю привлечь к себе удачу.

Ритуал на удачу в делах.

Для того чтобы в делах вам сопутствовала удача, вы должны стать обладателем волшебного мешочка. Откуда же его взять? Всё очень просто - вы сами его и сделаете.

Итак, сначала из кусочка зелёной ткани сшейте сам мешочек (причём обязательно своими руками). Положите в него десять щепоток базилика, пять щепоток мяты, три щепотки крупной соли, высушенную и перетёртую кожуру трёх средних яблок, три медных монетки (10 копеек) и одну монету белого металла (1 рубль или 5 копеек и т.п.).

Начитайте на мешочек следующий заговор: "Дела - позади, Дела - впереди, Прибыль - посередине", затем повесьте его там, где вы ведёте свои дела.

Регулярно, в начале каждой недели не забывайте брать этот мешочек в руки и, разминая его пальцами, трижды читать тот же заговор.

Ритуал успеха (Крышний-Семаргл).

У славян есть скрытый, тайный Бог Крышний-Семаргл. Он является самим ведическим знанием, а также покровителем торговли. Именно Крышний-Семаргл принёс огонь людям. Крышень определяет успех каждого из нас в этом земном мире.

Наиболее эффективна помощь Крышня в среду (в период от восхода солнца и до 5 часов вечера). Для этого нужно подготовить магический обережный круг так, как это описано в «Ритуале чёрных ветров». В самом центре круга нужно установить алтарь. Им может служить простая деревянная доска размером 20 на 40 сантиметров, стоящая на четырёх камнях и покрытая скатертью из льняной или хлопчатобумажной ткани. Справа и слева от алтаря нужно установить и зажечь белые свечи.

Читая этот заговор на удачу предпочтительно одеться в одежды светло-жёлтого цвета. Такой же должна быть и скатерть, покрывающая алтарь. Одеждой могут послужить обычные шарфы и платки, накинутые на голову и плечи. В этом случае также предпочтительна льняная и хлопчатобумажная ткань.

Войдите в обережный круг. Повернитесь лицом к алтарю. Произнесите: «Круг сей я Семарглу посвящаю». Руки раскиньте в стороны, ладонями к небу. Опуститесь на колени перед алтарём.

С этим Богом можно «побеседовать» о своих профессиональных успехах. Но в этом ритуальном обращении нужно изъясняться предельно чётко, только по делу, конкретно, без бурных чувств и излишних эмоций. Крышний – настоящий ценитель умных людей, тех, кто умеет говорить понятно, чётко и кратко. Стоит попробовать ритуал Крышня-Семаргла людям, скверно чувствующим себя даже в кругу близких друзей. Крышний обязательно поможет им избрать правильную линию поведения. У этого Бога можно спросить совета и в любовных делах. Но только не забудьте поблагодарить Крышня-Семаргла за помощь.

Действенный заговор на удачу, славу и карьеру.

Если вы хотите добиться успеха в жизни, стать известным и знаменитым, то выполните следующий ритуал:

Для начала приобретите маркер с серебряными или золотыми чернилами. Каждое утро на листе бумаги пишите золотым (или серебряным) маркером своё имя, отчество и фамилию, представляя, как успех, деньги и богатство приближаются к вам. Также можно посыпать бумагу, на которой простыми чернилами будет написано Ваше имя, отчество и фамилия, золотым или серебряным блеском.

Заговор на удачу и богатство.

Этот заговор нужно наговаривать на купюру или монетку в чётное число и обязательно на растущую луну. Заговор: «Как на болоте много грязи, как много в море рыбы, так и у меня богатства да удачи много. Луна, ты расти нарастай, ночь светом озаряй, а мне рабе Божьей (свое имя), богатства да удачи дай. Аминь».

Заговорённую денежку надо положить в правый угол своей комнаты на семь дней, затем потратить. Для достижения необходимого результата проделать это нужно 3 раза.

Ритуал на удачу и богатство в Новолуние

Проводится этот ритуал только в первый день (вернее, ночь)новолуния (лучше в 0 ч. 00 мин.) Чем чётче будут выполнены все элементы этого ритуала, тем скорее удастся привлечь какое-либо богатство (наследство, выигрыш в лотерею и прочие неожиданные деньги).

В первые минуты новолуния надо выйти на улицу, взяв с собой 12 монеток разного достоинства (желательно, чтобы общая их сумма составляла возраст человека, проделывающего данный ритуал). Обязательно нужно выбрать безлюдное место, где никто вам не будет мешать.

Все монетки надо взять в левую руку, затем «показать» их Луне. На них обязательно должен падать лунный свет. Потом надо повторить заговор семикратно: «Все, что в этом мире растет и живет, множится от света Солнца, а деньги - от света Луны растите, прибавляйтесь и множьтесь. Меня (произнесите свое имя) обогатите, ко мне идите. Да будет так!» После прочтения этого заговора монетки нужно крепко зажать в кулак и отнести их домой.

Дома обязательно положить их в свой кошелёк. Хорошо, если в нём уже находятся монеты и купюры. В этом случае «заговорённые» деньги будут привлекать богатство и «множиться». Если сделать всё верно, то большой выигрыш в лотерею долго не заставит себя ждать.

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Александра Дроздова