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Домашние маски для кожи рук

Домашние маски для кожи рук
 

Периодически, 1-2 раза в неделю, стоит выделить время для специальных масок для рук. В отличие от ежедневной косметики, маски для рук оказывают более глубокое лечебное действие, а также помогают женщине дольше сохранить руки в хорошей форме.

Яичная маска для рук

Очень эффективна при стареющей и морщинистой коже рук. Просто вотрите на ночь в кожу смесь из 1 желтка, 1 столовой ложки меда и 1 чайной ложки овсяной муки и наденьте тканевые перчатки. Утром руки станут мягкими, морщинки разгладятся.

Медовая маска для рук

Медовая маска смягчает руки, делает кожу более нежной. Смешайте 15 г пчелиного меда, 25 г миндального или оливкового масла, яичный желток и несколько капель сока лимона. Нанесите получившуюся смесь на руки и наденьте хлопчатобумажные перчатки. Лучше всего делать эту маску на ночь.

Медово-глицериновая маска для рук

Смягчает загрубевшую, увядающую и шелушащуюся кожу. Смешайте по 1 чайной ложке глицерина и меда с 2 ложками воды, добавьте 1 чайную ложку овсяной или пшеничной муки. Маска наносится на 20-25 минут.

Картофельная маска для рук

Разгладить кожу рук и смягчить ее вам поможет обыкновенный картофель. Сварите пару картофелин и растолките их с молоком (как для пюре). Полужидкую смесь нанесите на кожу на 2—3 часа.

Алевтина Мармеладова
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