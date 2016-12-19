8 причин добавлять в еду корицу

Корица является популярной специей, которую мы часто добавляем в яблочный пирог, кофе или горячий шоколад. Она придает блюдам неповторимый аромат и пряный вкус.

В народе корицу называют «приправой настроения» – она согревает и веселит. Однако не оставила без внимания эту пряность и медицина, которая применяет корицу в лечебных целях. Вот 8 причин чаще добавлять корицу в еду и напитки. В корице много кальция, клетчатки, железа, флавоноидов, магния и антиоксидантов.

1. Стимулирует работу мозга.

Доказано, что запах корицы пробуждает когнитивную функцию мозга, а само употребление корицы улучшает его работу. Корица помогает улучшить память, концентрацию и внимание, также уменьшает вероятность заболевания болезнью Альцгеймера. Добавление небольшого количества корицы в пищу помогает бороться с раздражительностью, депрессией и головной болью. Поэтому можешь смело добавлять немного корицы в кофе или смузи, так как это принесет только пользу твоему организму.

2. Полезна для сердца.

Исследования государственного университета Пенсильвании доказали, что добавление в пищу таких специй, как корица и куркума, помогает уменьшить отрицательное воздействие жирной пищи на организм. Несмотря на то что лучше избегать потребления жирных продуктов, так как они увеличивают риск развития сердечных заболеваний, ежедневное добавление в еду корицы или куркумы может стать решением этой проблемы.

3. Помогает похудеть.

Конечно, здоровое питание и занятия спортом прежде всего. Но корица помогает усилить метаболизм, регулирует уровень сахара в крови, а это играет важную роль при потере веса. Можно добавлять щепотку корицы в овсянку или йогурт. Так ты сможешь совместить приятное с полезным – похудеть и насладиться ароматом специи. Конечно, ты не заметишь результатов сразу же, но со временем действительно начнешь сбрасывать лишний вес.

4. Улучшает пищеварение.

Корица помогает предотвратить расстройство желудка, помогает при синдроме раздраженного кишечника, уменьшает хронические боли в животе. Ты можешь добавлять корицу в супы, например, в овощной или в суп из тыквы или чечевицы.

5. Предотвращает развитие рака.

Употребление корицы помогает предотвратить рост раковых клеток, которые, в свою очередь, повышают уровень глюкозы в крови, игнорируют метаболические сигналы. Вот почему важно контролировать уровень сахара в крови. Использование корицы может помочь снизить уровень сахара. Добавляй половину чайной ложки корицы в овсянку или кофе – так ты защитишь себя от развития рака.

6. Улучшает настроение.

Корица – хороший источник марганца, который помогает справляться с быстрой сменой настроения, а также уменьшает спазмы во время месячных. Кроме того, она содержит коричный альдегид, который помогает сбалансировать содержание гормонов в организме.

7. Укрепляет десны.

Корица обладает антибактериальными свойствами и помогает укрепить десны и защитить зубы от повреждений. Кроме того, она придает свежесть дыханию, именно поэтому ее так часто добавляют в леденцы, ополаскиватели для полости рта и жевательные резинки.

8. Улучшает кожу.

Благодаря своим антибактериальным свойствам корица помогает снять зуд на коже и покраснения. Корица незаменима и в борьбе с несовершенствами жирной и проблемной кожи. Корица разогревает, и поэтому используется для массажа.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова