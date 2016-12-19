Как омолодить кожу лица за 15 минут

Делай омолаживающие маски для лица 2-3 раза в неделю. Выбирай рецепт зимней маски для красивой кожи лица.

1. Маска из овсяных хлопьев

3-4 ст. ложки хлопьев залей горячим молоком или сливками. Полученную массу наложи на лицо. Подержи 15-20 минут. Смой теплой водой. Эта маска поможет смягчить сухую, обветренную и огрубевшую кожу.

2. Кефирная маска

Для процедуры тебе потребуется 100-200 мл жирного кефира (простокваши или сметаны). В течении 15-20 минут несколько раз смазывай лицо выбранным тобой кисломолочным продуктом. Затем умойся теплой водой.

Обрати внимание: если выбрала сметану высокой жирности или сливки, нанеси ее на кожу лица один раз, толстым слоем, и подержи 10-15 минут.

3. Маска из творога

2 ст. ложки творога, 2 ст. ложки морковного сока, 2 ст. ложки оливкового масла, 2 ст. ложки молока (все компоненты должны быть в одинаковом соотношении; при необходимости размер порции можно увеличить или уменьшить) тщательно перемешай и разотри. Затем нанеси на кожу лица плотным слоем. Подержи 15 минут. Смой теплой водой.

4. Медовая маска

2 ст. ложки меда смешай с 1 ст. ложкой овсяных хлопьев, добавь 2 чайные ложки молока. Смесь нанеси на кожу лица и подержи 15-20 минут.

Учти: маска противопоказана при аллергии на мед.

5. Банановая маска

Разомни один средний банан, добавь 1 чайную ложку питательного крема, 1 чайную ложку оливкового масла, пол чайной ложки лимонного сока и тщательно перемешай. Нанеси на лицо на 15-20 минут. Смой теплой водой.

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Алевтина Мармеладова