Продукты полезные для кишечника

Хорошее состояние здоровья человека подразумевает отсутствие каких-либо заболеваний, проблем с кожей, ногтями, волосами. Во многом это зависит от работы кишечника. Если начинаются сбои в функционировании пищеварительного тракта, необходимо кардинально пересмотреть свой рацион питания. Включая в ежедневное меню продукты, полезные для кишечника, можно значительно улучшить расположение духа, приобрести положительные эмоции.

По мнению врачей-диетологов, помочь кишечнику довольно просто. Чтобы нормализовать пищеварительный процесс, избежать появления тошноты, отрыжки, необходимо учитывать основные правила ежедневного приема пищи. Прежде всего, противопоказано переедать, даже полезными продуктами питания. Важно тщательно пережевывать пищу. Нужно придерживаться режима питания, установить точное время приема пищи. Причем промежутки между завтраком, обедом и ужином должны быть равными. Следует принимать пищу в спокойной обстановке, в неторопливом режиме. При включении в рацион блюд, содержащих «тяжелые» продукты питания, рекомендуется добавлять к ним овощи, способствующие ускоренному перевариванию. Не стоит увлекаться жареными, солеными, копчеными, мучными продуктами.

Общеизвестно: чтобы избавиться от ощущения тяжести и дискомфорта, кишечник необходимо регулярно очищать. В первую очередь, для нормального функционирования кишечника полезны продукты, содержащие большое количество клетчатки: яблоки, груши, морковь, капуста, отруби.

Необходимо ежедневно употреблять масла растительного происхождения. Причем для существенного улучшения работы кишечника растительное масло (одну чайную ложку) рекомендуется принимать натощак. Оно замечательно способствуют выведению токсинов и шлаков вместе с каловыми массами.

В качестве десерта вполне подойдут бананы или шоколад с низким процентом тертого какао. В частности, бананы считаются натуральным слабительным средством, они особенно полезны детям, страдающим от запоров. Не стоит забывать о кисломолочных продуктах питания, в число которых входят йогурт, кефир, ряженка, творог, простокваша.

С давних времен люди знали, что лучшими природными очистителями являются инжир, чернослив, касторовое масло, свекла, сливы, тыква. Замечательно помогают кишечнику салаты, приготовленные из тыквы, свеклы, моркови. В частности, тыква по праву входит в число продуктов, полезных для кишечника. Тыква содержит рибофлавин, никотиновую и аскорбиновую кислоты, незначительное количество сахара, богата клетчаткой. Каша, приготовленная из тыквы, очень полезна при стойких систематических запорах, колитах. Свежеприготовленный тыквенный сок содержит кальций, магний, кобальт, сахарозу. Эти компоненты очень важны для людей с заболеваниями мочевого пузыря, почек, при существенных проблемах с кожей.

В свою очередь свекла – это продукт, крайне необходимый для нормального функционирования системы пищеварения. Свекла обладает слабительным и мочегонным эффектом, ее используют как средство, стимулирующее кровообращение. Она полезна при бессоннице, в период стрессовых эмоциональных переживаний.

Многие любят сливы, причем совершенно не напрасно. Сливы содержат витамины особо ценной группы В, витамин А, фруктозу, глюкозу, магний, дубильные вещества, железо. Слива в любом виде – лучшее средство от систематических запоров.

Инжир (фига, смоковница) – довольно сладкий продукт, но исключительно полезный для поддержания работы кишечника. Причем инжир полезен практически в любом виде (сыром, вареном, сушеном), а в сочетании с теплым молоком инжир – отличное средство от кашля.

Для эффективной работы кишечника немаловажны слабительные средства природного происхождения. Например, касторовое (клещевинное) масло или сенный лист, продающиеся в аптеке, своим мягким воздействием вполне смогут заменить дорогостоящие слабительные средства.

Таким образом, все вышеперечисленные продукты питания незаменимы для работы кишечника. Однако при резком изменении ежедневного рациона питания все-таки необходима предварительная консультация врача-диетолога.

Правильная работа кишечника поможет на долгие годы сохранить работоспособность одного из важнейших органов человека, избавить от запоров. Здоровый кишечник – это гарантия молодости, привлекательности, долголетия.

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Валентина Соломатина