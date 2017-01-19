Супер-масло для лица

Эфирное масло жожоба отличается от остальных подобных средств универсальным составом, который подойдет для ухода за всеми типами кожи лица. Это обуславливает его наличие в большинстве косметических процедур и кремов.

1. Масло жожоба для увядающей кожи лица

Масло жожоба помогает от первых морщин, как при нанесении его в чистом виде, так и при обогащении маслом ухаживающих средств. Продукт затормаживает процессы обезвоживания кожи и отмирания клеток. Благодаря этому начинается их регенерация, выработка коллагена и эластина.

Маска с эфирным маслом жожоба:

2 столовые ложки масла жожоба смешать с 2-мя каплями масла пачули.

Смесь нанести на лицо, кончиками пальцев, двигаясь по массажным линиям. Оставить до максимального впитывания, после чего снять излишки масляной смеси ватным диском.

Если морщины глубокие, то в масло жожоба добавляются такие ингредиенты:

- масло ромашки;

- масло пачули;

- масло сандала.

2. Эфирное масло жожоба для проблемной кожи лица

Оказывает такое действие:

- снимает воспаление;

- способствует рассасыванию гноя и инфильтрата;

- предупреждает появление новых прыщей;

- очищает и сужает поры;

- нормализует выработку кожного жира;

- увлажняет раздраженную кожу;

- снимает признаки шелушения;

- обеспечивает полноценное питание.

Антисептические свойства масла жожоба помогают справиться даже с подкожными воспалениями, потому что этот продукт имеет высокую проникающую способность.

Аппликации из масла жожоба от прыщей:

Растворить в столовой ложке масла жожоба по одной капле масел лаванды и чайного дерева.

Смазать проблемные области кожи. Пропитать ватный диск или небольшой марлевый отрез смесью масел и наложить его на смазанные участки. Через 20 минут снять излишки аппликации салфеткой

Процедуру можно делать не более 2-х раз в день.

3. Масло жожоба вокруг глаз

Кожа вокруг глаз является очень тонкой и чувствительной. Поэтому, под действием постоянного растягивания и агрессивных воздействий внешней среды, декоративной косметики, она быстро становится дряблой и появляется мелкая сеточка из морщин. Это означает, что коже не хватает увлажнения и питания.

Самый простой способ справиться с проблемой – обогатить маслом жожоба готовый крем для кожи вокруг глаз. Также можно делать легкий массаж с чистым маслом, если оно не вызывает аллергических реакций.

Кроме того, рекомендуется приготовить самостоятельно такое средство с маслом жожоба для век:

Смешать масло жожоба и авокадо в равных пропорциях. Добавить в основу по одной капле эфирных масел фенхеля, розы, мяты, сандала и лиметта.

Полученным составом смазывать кожу вокруг глаз 2 раза в день или только вечером, перед сном.

Такая процедура не только обеспечит питание и увлажнение, но и разгладит даже достаточно глубокие морщины в уголках глаз, избавит от темных кругов.

4. Масло жожоба для ресниц

Качество декоративной косметики для глаз не всегда самое лучшее. Из-за этого больше всего страдают ресницы, они начинают выпадать и становятся тусклыми. Восстановить красоту ресниц и сделать их гуще поможет ежедневное их смазывание маслом жожоба. Нужно приобрести чистую кисточку и каждый вечер, смачивая ее в масле, проводить щетинками от середины ресниц до кончиков.

5. Масло жожоба для губ

Кожа на губах не менее чувствительна, чем вокруг глаз. Она часто обветривается, шелушится и трескается, особенно зимой. В результате губы могут болеть и даже кровоточить.

Чтобы не допустить этого, необходимо каждый день проделывать такую процедуру:

В 15 мл масла жожоба добавить 2 капли масла мяты перечной или мелиссы. Хорошо смешать масла.

Утром и вечером обильно смазывать смесью масел губы, можно делать это мягкой зубной щеткой для одновременного проведения массажа и улучшения кровообращения.

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Алевтина Мармеладова