Помоги себе, избавься от усталости

Предлагаем рецепты, которые вы можете попробовать для снятия умственной и физической усталости. Речь пойдет только о народных средствах и продуктах питания, и никаких лекарств.

Наверное, вам знакомо это ужасное состояние, когда поднявшись рано утром с постели и собравшись на работу, вы уже ощущаете себя уставшим и разбитым. На работе вас одолевает сонливость , апатия, плохое настроение, подавленность и не желание что-либо делать. Вы испытываете просто катастрофический упадок сил.

1. Коктейль из молока и яичного желтка.

Такой коктейль можно употреблять до 3 раз в день. Для приготовления вам потребуется желток одного яйца сахар по вкусу и стакан молока. Вся смесь тщательно взбивается. Энергический коктейль для снятия усталости готов к употреблению.

2. Очень хорошо зарекомендовал себя отварной картофель, как питание для клеток головного мозга.

Рекомендуется ежедневно съедать немного вареного или печеного картофеля, особенно при высоких умственных нагрузках.

3. Для снятия физической усталости будет хорош картофельный отвар, лучше от недоваренного картофеля. Принимать по 1 стакану до 3 раз в день.

4. Хорошим способом для быстрого восстановления сил может стать употребление рыбы: селедки или скумбрии. Почувствовав усталость, съешьте рыбный бутерброд. Скумбрию и сельдь лучше употреблять в запеченном или отварном виде, но не вяленую или копченую.

5. Можете побаловать себя гранатом. Половинка фрукта или 1 стакан гранатового сока способны вызвать новый прилив сил.

6. Пара баночек йогурта, которые вы непременно должны захватить с собой на работу помогут поддерживать вашу умственную работоспособность на протяжении всего рабочего дня.

7. В эту же копилку продуктов можно отнести чеснок и хрен обыкновенный.

Курс 3 дольки чеснока ежедневно в течение месяца, 2-3 курса в год.

Обязательно включайте хрен в свой пищевой рацион. Он помогает снять физическую и умственную напряженность, а так же обладает антибактериальным и общеукрепляющим действием.

9. Овсянка с молоком.

На 1/2 стакана овсянки 2.5 стакана воды. Варить до уменьшения объёма воды в 2 раза. Жидкость процедить, добавить 1 стакан молока и 2 ч. ложки меда. Принимать 3 раза в день по 1 стакану.

10. Тибетская народная медицина рекомендует принимать для снятия усталости и избавления от головных болей сыр, изюм и грецкие орехи в следующих пропорциях : 20 гр сыра+ 20 гр изюма + 30 гр грецких орехов за один приём.

11. Базилик повышает концентрацию внимания.

Желательно включать его в пищевой рацион, хотя бы 1-2 раза в неделю.

12. Ежедневный прием грейпфрута так же способствует повышению умственной работоспособности.

Ну а для того, чтобы эти средства были более эффективны, следует дополнять их ежедневной физической активностью.

- Ходить пешком на работу и с работы. Если это очень далеко, то выходить на несколько остановок раньше и оставшуюся часть пути идти пешком.

- Забудьте про лифт (если вам конечно не 90 лет). Подниматься и спускаться только пешком.

- Ежедневные прогулки в течение часа на свежем воздухе.

- Ложитесь и вставайте по возможности в одно и тоже время.

- Высыпайтесь.

Все эти несложные средства и приемы помогут вашему организму оставаться энергичным , бодрым и не уставать в течение дня.

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Евгения Примак