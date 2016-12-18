Почему нужно есть яблоки?

Очень часто в жизни мы излишне ценим редкие заморские продукты, наделяя их порой выдуманными целебными свойствами, и в то же время в упор не замечаем привычные нам дары полей и огородов. Это в полной мере относится к яблокам, которые настолько обыденны и доступны, что никак не претендуют в нашем сознании на роль чудодейственного природного лекарственного средства.

Между тем, нашим предкам были хорошо известны целебные свойства яблок, ведь не даром они так часто встречаются в сказках и легендах как символ плодородия, красоты и здоровья. В этой статье мы хотим напомнить о некоторых полезных свойствах обычных яблок.

1. Продление жизни

Согласно данным исследования, проведенного Американским химическим обществом в 2011 году, ученые смогли доказать увеличение продолжительности жизни подопытных животных на яблочной подкормке на 10%. Существуют также доказательства увеличения двигательной активности этих животных. Хотя исследования в настоящее время проводятся на лабораторных животных, нет никаких препятствий в применении полученных общих выводов и к человеку.

2. Улучшение памяти

По данным исследования, проведенного университетом штата Массачусетс, потребление яблок увеличивает производство и количество нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Он является многофункциональным веществом, одной из задач которого является модуляция нейропластичности, обеспечивающей способность мозга изменяться и строить новые структуры. Повышение количества ацетилхолина в головном мозге приводит к улучшению памяти, а также препятствует возникновению болезни Альцгеймера и позволяет замедлить снижение умственных способностей человека.

3. Снижение риска инфарктов и инсультов

Про инфаркты, инсульты и атеросклероз мы все знаем, что: а) это очень плохая штука; б) они бывают буквально у каждого второго; в) причиной очень часто является избыток LDL-холестерина ("плохой холестерин").

А вот чего вы почти точно не знаете - яблоки в состоянии уменьшить количество LDL-холестерина у пациентов на 23%. Это невероятное достижение: при лечении пациентов, страдающих от высокого уровня холестерина, обычные лекарства могут снизить LDL-холестерин на 18-50%, приводя при этом к целому ряду разрушительных побочных эффектов. Яблоки лечат без побочных эффектов.

4. Снижение риска раковых заболеваний

По данным исследования, проведенного на Гавайях, существует корреляция между потреблением яблок и риском пострадать от рака легких у обоих полов. При исследовании в группе с наивысшим потреблением яблок было зарегистрировано снижение риска на 40-50%. Это может быть объяснено высокой антиоксидантной активностью яблок, блокирующей определенные процессы в организме человека, ответственные за развитие рака легких.

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Мария Зимина