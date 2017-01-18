15 способов изменить свою жизнь за 30 секунд

Чтобы изменить свою жизнь, нужно не так много. В противоположность популярному мнению вам нет необходимости делать радикальные изменения, чтобы улучшить качество вашей жизни.

1. Копите деньги

Ежедневно уделяйте 30 секунд тому, чтобы положить немного денег в вашу домашнюю семейную копилку.

2. Уменьшите счет за электроэнергию

30 секунд – то время, которое потребуется вам, чтобы дойти до стены и щелкнуть выключателем. Выключите все источники электроэнергии, в которых вы не нуждаетесь.

3. Избавьтесь от хмурого взгляда

Вам хватит 30 секунд, чтобы превратить хмурый взгляд в улыбку. Улыбка расслабляет сотни мускулов и снимает напряжение.

4. Наведите порядок

Подойдите к захламленному шкафу и потратьте 30 секунд на то, чтобы взять оттуда вещь, в которой вы больше не нуждаетесь и выкинуть ее. Никакой суеты, никакого напряжения. Выделяйте каждый день полминуты на то, чтобы выбросить что-то ненужное. Вся прелесть 30 секунд заключается в том, что у вас нет времени сомневаться. Если же у вас появились сомнения по поводу какой-то вещи, забудьте о них – выбросите ее.

5. Остыньте

Снимите напряжение. Выдохните как следует. Десять секунд на вдох и двадцать секунд на выдох – хорошая формула для того, чтобы привести мысли в порядок и отодвинуть от себя заботы.

6. Ищите вдохновение

Держите вашу любимую книгу рядом. Когда это будет необходимо, откройте ее и прочтите несколько параграфов, возможно, это вдохновит вас и вы выберите правильное решение.

7. Повторите молитву

Когда вы не можете навести порядок в ваших мыслях, отстранитесь от них, возьмите передышку. Помолитесь в течение 30 секунд. Это поможет вам "отпустить" ситуацию и расслабиться.

8. Дышите правильно

Правильное дыхание очень полезно для здоровья. Повысьте эффективность ваших легких – дышите глубоко нижней частью живота. Положите ваши ладони на живот и почувствуйте как они с каждым вдохом то поднимаются, то опускаются.

9. Больше пейте

Ваш мозг нуждается в воде, чтобы думать ясно. Возьмите привычку пить воду в течение 30 секунд каждый час.

10. Ничего не делайте

Регулярно устраивайте себе 30-секундные перерывы. Дайте себе отдохнуть. Уравновесьте ваши эмоции. Закройте глаза, закройте ладонями уши и слушайте, воображаемый шум океана, звучащий в вашей голове.

11. Не жалейте себя

Каждый раз, когда вам становится себя жалко, сосредоточьтесь на 30 секунд на противоположном чувстве, уравновесьте ваши положительные и отрицательные мысли.

12. Упражняйтесь

Встаньте, расправьте плечи, потянитесь, сделайте несколько отжиманий, поднимите гантели. 30 секунд, посвященные упражнениям, пойдут вам только на пользу.

13. Урегулируйте скорость вашего дня

Не торопитесь. Остановитесь на 30 секунд, замедлите ваши мысли, дыхание. Постарайтесь почувствовать, не нуждается ли ваш организм в пище, в воде или в свежем воздухе.

14. Выключите телевизор

Начните ценить ваше время. Вам понадобится 30 секунд, чтобы встать с дивана и выключить телевизор. Займитесь чем-нибудь более полезным: поговорите с семьей или прогуляйтесь по свежему воздуху.

15. Питайтесь правильно

Уделите 30 секунд до начала приема пищи на то, чтобы убедиться в том, что вы готовы к нему. Вы должны успокоится и забыть о своих проблемах. Сделав вдох, подумайте :»Я спокоен». Сделав выдох, подумайте: «Я улыбаюсь». Повторите это 5 раз.

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Валентина Соломатина