 
           
Статьи / 

Моя семья

Крем против раннего старения кожи

Крем против раннего старения кожи
 

Чудодейственный крем для лица подарит вам небывалую красоту и нежность кожи лица, поможет разгладить морщинки и тонизировать кожу. Этот крем незаменим для тех, кто хочет оставаться красивой и желанной на протяжении большей части жизни. Уникальное сочетание природных компонентов подарит вам красоту и молодость лица.

Ингредиенты:

- половина яичного желтка

- чайная ложка морской соли

- две чайные ложки отвара ромашки

- чайная ложка меда

- две чайные ложки миндального или оливкового масла

- вазелин или натуральное масло какао

Приготовление: 

Необходимо растопить вазелин или натуральное масло какао и добавить в него смесь яичного желтка, морской соли, меда, миндального или оливкового масла, после чего добавить несколько чайных ложек отвара ромашки. Тщательно перемешать и охладить до застывания.

Применение:

Перед нанесением крема увлажните лицо оставшимся мягким отваром ромашки, берем немного крема и втираем во влажную кожу лица. Держим до того момента, как крем не засохнет. Аккуратно смываем крем ватным тампоном, смоченным в минеральной воде.

Хранение:

В зависимости от выбранной основы (вазелин или масло какао) различается и способ хранения. В первом случае хранить следует в морозильнике, во втором целебный состав можно хранить в холодильнике.

Обратите внимание на то, что вазелин обладает асептическим, увлажняющим и отшелушивающим действием, а масло какао, благодаря наличию в своем составе метилксантина, танинов и кофеина обладает тонизирующим и заживляющим действием. Исходя из индивидуальных особенностей кожи следует выбирать основу. 

Использование этого крема позволит вам в самые короткие сроки тонизировать кожу, избавиться от шелушения, разгладить мелкие морщинки, закрыть поры.

Алевтина Мармеладова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100