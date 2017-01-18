Если вас беспокоят холодные ноги

Даже в жаркую погоду можно испытывать неприятное ощущение «холодных ног». Как правило, это говорит о недостатках системы кровообращения.

Еще один неприятный фактор – чувствительность ног к холоду в зимнее время года.

Ноги – регулятор всей температуры тела.

Чаще ходите босиком для закаливания всего организма и аккуратно подбирайте обувь «по сезону».

Применяйте специальные средства, способствующие улучшению кровообращения в сосудах кожи ног (в их составе могут быть красный перец, имбирь, розмарин и др.).

Проводите профилактические процедуры – специальные ванны для ног, вечерний массаж.

Закаливайте ноги контрастным душем, правильно подбирайте обувь, откажитесь от синтетики и косметических средств, содержащих ментол и мяту.

После мытья ног, когда они еще влажные, протрите стопы хорошо просушенной поваренной солью и вытрите досуха полотенцем. Это предохраняет от простуды и укрепляет ноги.

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Валентина Соломатина