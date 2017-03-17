Десять причин есть фисташки

Польза фисташек для человеческого организма неоценима, достаточно взглянуть на перечень полезных веществ, которые содержат эти орехи, чтоб убедиться в этом.

1. C 3 г клетчатки в 30 г орехов фисташки удерживают пальму первенства среди наиболее богатых клетчаткой орехов. Употребление небольшой порции фисташек каждый день помогает вашему организму очиститься.

2. Оздоровительные свойства фисташек признаны во всем мире. В Индии фисташки ценят за их питательную ценность, употребляют как закуску для того, чтобы согреться зимой. В Китае фисташки называют «счастливым орехом», а в Иране — «улыбающимся».

3. Протеин, клетчатка и жирные кислоты, которые содержатся в фисташках, помогают нам ощутить прилив сил перед тренировками. После тренировок они помогают организму восстановиться без перегрузок, так как содержат значительное количество минералов и электролитов. Эти вещества помогают нам почувствовать себя восстановленными. Кроме того, для людей, соблюдающих диету, фисташки являются отличной альтернативой еде с высоким содержанием сахара.

4. Фисташки – орех с богатым содержанием витамина B6, он помогает сконцентрироваться. В 30 г фисташек содержится столько этого витамина, как в двух порциях авокадо, и больше антиоксидантов, чем в кружке зеленого чая.

5. Фисташки содержат фосфор, магний, калий и железо, которые помогают нам не отвлекаться от дела и дольше сохранять внимание.

6. Фисташки – источник лютеина и зеаксантина, которые помогают предотвратить болезни глаз. Оба эти вещества организм вырабатывает естественным способом. А регулярное употребление фисташек дополнит необходимое количество полезных для глаз веществ в организме.

7. Фисташки являются одними из наименее калорийных орехов – всего 100 ккал на 30 фисташек (столько же содержится в 14 миндальных орехах и 11 кешью).

8. Фисташки помогают быстрее почувствовать насыщение, поскольку перед употреблением мы их чистим. Кроме того, видя горку очисток на столе, вы можете контролировать количество того, что вы только что съели.

9. Как продукт, полезный для сердца, фисташки помогают снизить уровень холестерина благодаря содержащимся в них ненасыщенным жирным кислотам и растительным стеролам.

10. Фисташки содержат малое количество насыщенных жиров и богаты мононенасыщенными жирными кислотами, которые делают их идеальной закуской для людей, придерживающихся строгой диабетической диеты.

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Алевтина Мармеладова