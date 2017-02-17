Сколько нужно ходить, чтобы начать сбрасывать вес

Ходьба — это одно из самых простых, но также и самых эффективных упражнений. Ходьба помогает улучшить здоровье и тонус мышц. Немногие знают, что именно такие естественные упражнения помогают сбросить по несколько килограммов в месяц. И для этого вам даже не нужно следить за рационом питания и выполнять еще какие-то физические упражнения. Но все же нужно знать некоторые принципы ходьбы, которые помогают сбрасывать вес.

Прежде всего, вам нужно понимать, что два фактора определяют количество сожженных калорий во время ходьбы — длина прогулки и ваш вес. Например, если вы идете со скоростью 7 км/ч, то можете сжечь 400 калорий за один час. Еще 5 км помогут вам потерять дополнительные 300 калорий. Если вы будете следовать регулярному плану и использовать шагомер, то достигните замечательных результатов.

Шагомер или напульсник служит для мониторинга ежедневных упражнений. Носите его при себе, тогда он будет считать все шаги, которые вы совершаете за день. Если вы совершаете по 7000 шагов в день, но не худеете, шагомер поможет вам посчитать, сколько шагов нужно добавить, чтобы начать сбрасывать вес.

Эта расчеты помогут вам разобраться:

1,6 км = 2000 шагов и 100 калорий

1 кг = 7000 калорий

Чтобы похудеть на 1 кг за неделю, вам нужно терять по 1000 калорий в день.

20000 шагов ежедневно помогут сбросить 1 кг в неделю.

Вам не обязательно делать это сразу, ведь вы можете начать с меньшего количества, а потом постепенно увеличивать его.

Вот еще несколько советов, которые помогут вам больше ходить:

не используйте такси или автобусы;

вы можете провожать детей в школу;

ходите на работу пешком;

не используйте лифт.

А эти советы сделают ваши прогулки интереснее:

слушайте любимую музыку, которая будет вас мотивировать;

гуляйте в разных местах, выбирайте разные маршруты, чтобы вам не надоедал вид;

возьмите с собой друга.

Вы можете продолжать занятия дома, если у вас есть беговая дорожка. Таким образом вы сможете смотреть любимые фильмы и сериалы, при этом сбрасывая вес.

Во время ходьбы вам нужно: приподнимать подбородок, не смотреть в пол; втянуть живот; напрячь ягодицы.

Если вы всерьез решите заняться ходьбой на длительные дистанции, то вам нужно посоветоваться с врачом, который расскажет, что будет полезно для вашего сердца. В среднем достаточно ходить 30–60 минут в день, чтобы достичь хорошего результата.

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Евгения Примак