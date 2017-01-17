5 утренних ритуалов для улучшения обмена веществ

Зачем нужно разгонять метаболизм? Дело в том, что с возрастом обмен веществ замедляется, вследствие чего человек ест столько же, но вес при этом прибавляется. Всего 5 простых процедур с утра помогут тебе не только эффективно худеть, благодаря ускоренному метаболизму, но и чувствовать себя при этом бодрым и энергичным. Даже если у тебя нет цели сбросить вес, утренний разгон обмена веществ всё равно пойдет на пользу. Ты сможешь защититься от некоторых болезней и застойных явлений в организме.

1. Растяжка

В результате улучшения капиллярной проходимости и снабжения тканей кислородом растяжка с утра поможет ускорить обмен веществ. Ты можешь проделывать ее, даже не вставая с кровати. Перед тем как встать, обязательно хорошенько потянись.

2. Прыжки

В комплекс утренней зарядки обязательно должны входить прыжки со скакалкой. Если у тебя совершенно нет времени на тренировку с утра, просто делай маленькие прыжки на месте, когда будешь ждать на кухне, пока закипит чайник. Прыжки не только ускоряют метаболизм, но и повышают выносливость, улучшают координацию движений и дарят хорошее настроение.

3. Вода с лимоном

Чтобы очистить организм от токсинов и улучшить метаболизм, выпивай с утра стакан теплой воды. Если у тебя нет проблем с ЖКТ, тогда добавляй в нее несколько капель свежевыжатого лимонного сока.

4. Съешь на завтрак яйцо

Яйца – хороший источник белка, который ускоряет метаболизм. Свари себе яйцо на завтрак. Также не забудь об овощах и каше.

5. Яблоко после завтрака

Яблоко – отличный продукт для разгона метаболизма с утра. Яблоки богаты пектином, который известен своим положительным действием на скорость обменных процессов.

Выполняя эти 5 нехитрых процедур с утра, ты сможешь улучшить свой метаболизм.

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Алевтина Мармеладова