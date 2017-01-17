Лечение головной боли народными средствами

Резкая головная боль - это, пожалуй, одно из самых неприятных чувств, с которым то и дело сталкивается каждый современный человек.

Как избавиться от головной боли, если в момент ее появления под рукой нет никаких медикаментов? Все очень просто, необходимо прибегнуть к методам народной медицины

Головная боль от простуды и насморка

1. Если головная боль сопровождает простуду или насморк, можно смазать ментоловым маслом лоб, виски, за ушами, затылок.

2. Смазать лоб и виски натертой мякотью лимона с кожурой. Если головная боль сопровождается высокой температурой, мякоть лучше немного подогреть.

3. Настрой цветков бузины: 1/2 чайной ложки сухих цветков бузины красной залить стаканом кипятка, настоять 10–15 минут и процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, медленно, маленькими глотками. Этот рецепт также помогает при ревматизме, бронхиальной астме, простудных заболеваниях.

Головная боль нервного происхождения

1. При головной боли на нервной почве весьма полезно пить свежий сок калины обыкновенной, есть больше свежих ягод клубники полевой. При периодических сильных болях – принимать свежий сок черной смородины (по 1/4 стакана 3 раза в день), или сырого картофеля (по 1/4 стакана).

2. Можно попробовать такой способ: сильно надавить на артерии на висках и держать в течение 10-15 секунд, потом руки резко убрать – кровь поступит в голову и боли утихнут.

3. Настой горечавки легочной: залить 1 стаканом кипятка 2 чайные ложки горечавки легочной, кипятить 10 минут, пить по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

4. Настой цветков липы: 2 столовые ложки цветков липы залить 2 стаканами горячей воды, кипятить 10 минут, пить на ночь по 1–2 стакана. Это хорошее успокаивающее и болеутоляющее средство при нервных заболеваниях, головной боли, обмороках.

5. Настой примулы. При головных болях, вызванных излишним возбуждением, помогает такой рецепт: чайную ложку измельченного растения примулы (корни, стебли и листья) заварить стаканом кипятка, дать настояться 0,5 часа, остудить и процедить. Пить по 0,5 стакана 2 раза в день. Оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

Головная боль при мигрени

1. При мигрени, попробуйте такое средство: влейте в стакан яйцо, залейте кипящим молоком, быстро размешайте и выпейте. Если так делать несколько дней, мигрень прекращается.

2. Рекомендуется жевать семена аниса, есть ягоды брусники, смазывать лоб и виски соком лимона.

3. Отвар корневищ валерианы: 2 чайные ложки на 200 мл, кипятить 15 минут, процедить, пить по 1 столовой ложке 3–4 раза в день перед едой.

4. Холодный настой донника: 1 столовую ложку настаивать 4 часа на 200 мл холодной воды, и принимать по 50 мл 2–3 раза.

5. Отвар цветков пижмы: 5 г на 200 мл, кипятить 15 минут, принимать по 1 столовой ложке 3 раза за 20 минут до еды.

6. Порошок сухих цветков ромашки: по 0,2 г 2–3 раза после еды.

7. Настой цветков лаванды: 3 чайные ложки настоять 10 минут в 400 мл кипятка, выпить в течение дня.

8. Настрой мяты перечной: 0,5 столовых ложки мяты перечной заварить 1 стаканом кипятка, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 15 минут, при этом часто помешивая, охлаждать при комнатной температуре 45 минут. Процедить и долить кипяченой воды до первоначального объема (т. е. до 1 стакана). Принимать в теплом виде по 75–100 мл 1–3 раза в день за 15 минут до еды. Настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

9. Сбор: лист мяты перечной, лист розмарина лекарственного, корни первоцвета весеннего, корневище с корнями валерианы лекарственной, цветки лаванды настоящей смешать поровну. Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка и настоять до охлаждения. Принимать по 2 стакана настоя в день при мигрени.

Головная боль от усталости, стресса, переутомления

1. Если головная боль, вызвана малокровием и общим ослаблением организма (при этом обычно одновременно наблюдается расширение зрачка, падение пульса, лоб внезапно холодеет), нужно туго завязать голову платком и лечь так, чтобы голова и ноги были на одном уровне. Можно выпить крепкого кофе.

2. Если сильные головные боли вызваны усталостью или стрессовым состоянием, попробуйте попить вечером (еще лучше – на ночь), 1 стакан настоя из равных частей цветков ромашки, листьев мяты, плодов фенхеля и корня валерианы. 2 столовые ложки этой смеси нужно заварить 0,5 л кипятка и настаивать в течение ночи в термосе.

3. При головных болях от переутомления рекомендуется принимать теплую ванну или опустить в горячую воду ноги по щиколотки и посидеть так 10–15 минут. Затем принять стакан горячего настоя мяты (1 чайная ложка травы на стакан кипятка).

4. Настой левзеи сафлоровидной: 3 столовые ложки измельченного корневища с корнями залить 1 л воды, настаивать 3 часа, процедить. Принимать по столовой ложке 3 раза в день перед едой при головных болях, усталости, плохом настроении, раздражительности.

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Евгения Примак