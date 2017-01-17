10 ступенек к долгой жизни

Чтобы жить долго, надо не курить и делать зарядку? А вот и нет! Последние исследования показывают: у долголетия совсем не такой унылый рецепт.

Хотя человеку генетически гарантированы 150 лет жизни, наш век значительно короче. И если средний японец умудряется дожить до 79 лет, то нигерийцы и сомалийцы с трудом дотягивают до 47.

Наши соотечественники – где-то посередине. Между тем, тщательно изучив опыт долгожителей, специалисты разработали 10 правил, следуя которым можно продлить свое земное существование.

1-е правило: не объедайтесь

Если вы не занимаетесь тяжелой физической работой, вам вполне хватит 2000 килокалорий в день. Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их активность.

2-е правило: меню должно соответствовать вашему возрасту

У 30-летних женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть орехи и время от времени – печень. Людям старше 40 лет полезен бета-каротин, которого много в моркови, а также в других овощах и фруктах оранжевого, желтого и красного цвета. После 50 лет кальций держит в форме кости, а магний – сердце. Мужчинам старше 40 необходим селен, содержащийся в сыре и почках: этот минерал способствует снятию стресса. После 50, питаясь рыбой, сильный пол защитит сердце и кровеносные сосуды.

3-е правило: не торопитесь на пенсию

Тот, кто не работает, в среднем выглядит на 5 лет старше своего возраста, выяснили исследователи. Кстати, некоторые профессии, по мнению социологов, помогают сохранить молодость.

Среди долгожителей больше всего дирижеров, философов, художников и священников.

4-е правило: секс - эликсир молодости

Во время полового акта в организме вырабатываются эндорфины – так называемые гормоны счастья. Они способствуют укреплению иммунной системы. Человек, который дважды в неделю занимается сексом, выглядит на 14 лет моложе ровесников.

5-е правило: не унывайте ни при каких обстоятельствах

Врачи уже не сомневаются: оптимисты живут гораздо дольше пессимистов.

6-е правило: двигайтесь

Даже несколько минут занятий спортом в день продлевают жизнь. В процессе тренировок высвобождается гормон роста, выработка которого резко сокращается после 30 лет.

7-е правило: спите в прохладной комнате

Тот, кто спит при температуре +17+18°C, дольше остается молодым. Ведь обмен веществ в организме и проявление возрастных изменений зависят от температуры окружающей среды.

8-е правило: старайтесь получать как можно больше положительных эмоций

Время от времени надо позволять себе неразумные удовольствия: большой кусок калорийного торта, затянувшийся допоздна кутеж с друзьями, танцы до упаду, чтение детектива несколько часов кряду – все это помогает нам жить долго.

9-е правило: не гасите в себе гнев, дайте ему вырваться наружу

Оказывается, 64% заболевших раком всегда подавляли гнев в себе.

10-е правило: задайте работу серым клеточкам

Разгадывайте кроссворды, много читайте, учите иностранные языки, считайте в уме... Заставляя активно работать мозг, человек не только сохраняет светлую голову, но и одновременно активизирует деятельность сердца, системы кровообращения и обмен веществ.

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Алевтина Мармеладова