Заболевания десен можно вылечить гимнастикой

Когда вы выполняете специальные упражнения, идет нагрузка на ткани окружающие зубы. Улучшается кровоснабжение, а это укрепляет и зубы и десны.

Рекомендуемые упражнения (можно повторять несколько раз в день).

1. Широко откройте и закройте рот. Делайте это ритмичными короткими движениями.

2. Коснитесь кончиком языка неба и максимально продвиньте его назад. В таком положении откройте и закройте рот. Повторите упражнение несколько раз.

3. Облокотитесь рукой об стол и на ладонь руки положите подбородок. Откройте и закройте рот так, чтобы двигалась только голова, а нижняя челюсть оставалась неподвижна.

4. После чистки зубов, наберите в рот холодную кипяченую воду и прополощите рот в течение трех минут. Такая процедура поможет укрепить десны, щеки и губы, улучшит слюноотделение и станет полезной процедурой, если вместо воды использовать отвары трав.

5. Массаж десен благотворно действует на зубы. Для этого указательным пальцем проводится массирование десен кругообразными движениями от центра десны в сторону и движениями сверху вниз и снизу вверх. Его рекомендуют проводить 2 раза в день, он способствует лучшему притоку крови к вашим деснам.

6. Полезным считается упражнение: мелкое постукивание зубами, в результате которого импульсно-ударная нагрузка способствует уплотнению и укреплению костной ткани зубов.

- Одно из самых эффективных упражнений - жевание твердых овощей и фруктов. Одновременно с этим ваш организм получает необходимые витамины и минералы.

- Напрягайте челюстные мышцы, двигайте челюсти взад-вперед и вправо-влево, как можно чаще грызите яблоки и морковь. Этим вы будете оказывать давление на зубы, восстанавливая костную ткань и околозубную ткань.

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Евгения Примак