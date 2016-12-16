Этот овощ чистит печень

Все мы неоднократно слышали и читали о том, что тыква полезна для здоровья. А в чем ее польза? И что можно подлечить, если регулярно кушать тыкву?

Если регулярно кушать тыкву - можно существенно подлечить себе печень. Тыква чистит и восстанавливает ее.

Как правильно кушать тыкву, чтобы была польза? Необходимо есть свежие салаты из тыквы и оливкового масла.

Вот как готовится салат: тыква нарезается на ломти, берется один крупный ломоть и натирается на крупной терке. Затем тертая тыква поливается маслом оливковым, размешивается и настаивается пять минут. Такой салатик полезно есть утром натощак.

Тыкву можно (и даже нужно) запекать в духовке со свежими травами. В печеной тыкве много глюкозы и очень много витаминов.

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Мария Зимина