 
           
Статьи / 

Моя семья

Этот овощ чистит печень

Этот овощ чистит печень
 

Все мы неоднократно слышали и читали о том, что тыква полезна для здоровья. А в чем ее польза? И что можно подлечить, если регулярно кушать тыкву?

Если регулярно кушать тыкву - можно существенно подлечить себе печень. Тыква чистит и восстанавливает ее.

Как правильно кушать тыкву, чтобы была польза? Необходимо есть свежие салаты из тыквы и оливкового масла.

Вот как готовится салат: тыква нарезается на ломти, берется один крупный ломоть и натирается на крупной терке. Затем тертая тыква поливается маслом оливковым, размешивается и настаивается пять минут. Такой салатик полезно есть утром натощак.

Тыкву можно (и даже нужно) запекать в духовке со свежими травами. В печеной тыкве много глюкозы и очень много витаминов.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100