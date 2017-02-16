8 болезней, основной симптом которых - усталость

Когда ваша иммунная система борется с болезнью или инфекцией в организме, естественно, что на это требуется больше энергии. Так что вполне логичен тот факт, что усталость можно назвать основным симптомом для практически любой болезни.

Существует ряд заболеваний, при которых усталость является доминирующим симптомом. Вот 8 из них, а также связанные с ними симптомы, чтобы при желании вы могли отделить одни от других.

1. Заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа – это небольшая железа, расположенная у основания шеи, которая регулирует количество гормонов, влияющих на обменные процессы в организме, метаболизм, иммунную функцию и уровень энергии вашего тела. Именно последний фактор обуславливает наличие такого симптома, как усталость и сонливость.

Кроме него, может быть еще увеличение веса, запоры, сухость кожи и чувство холода. Наиболее распространенное заболевание, связанное с щитовидкой – это гипотериоз.

2. Надпочечниковая недостаточность

Несмотря на то, что эта проблема встречается реже, чем гипотериоз, оно, тем не менее, занимает второе место среди заболеваний, основным симптомом которых является усталость. Надпочечниковая недостаточность – это проблема в работе коры надпочечников, в результате которой организм не получает достаточно кортизола.

Другими симптомами при этом являются потеря веса, боли в животе, диарея, гиперпигментация участков кожи, которые кажутся темнее остальной части тела.

3. Синдром хронической усталости

Отличительным признаком этого заболевания, также известного как миалгический энцефаломиелит, является изнурительных усталость. Примерно 25% больных этим заболеванием буквально становятся прикованными к постели.

Немощность и затуманенное мышление являются также симптомами синдрома хронической усталости.

4. Малокровие

Анемия является состоянием, при котором кровь не имеет достаточного количества здорових красных кровяных телец, способных переносить кислород по организму. Как результат – мозг не получает достаточно количества кислорода, и ощущается постоянная тяга ко сну. И зевоте.

Наряду с усталостью, важными симптомами анемии являются: бледность кожи лица, хрупкость ногтей, ускоренное сердцебиение, головокружение, головные боли.

5. Диабет

Одними из первых симптомов диабета являются: жажда, частое мочеиспускание, запах ацетона изо рта и, конечно, усталость. А по причине того, что ваш организм безуспешно пытается найти способ, как управлять телом без достаточного количества инсулина, который «учит» его поглощать глюкозу в крови, спустя довольно короткое время (2–4 недели) человек сильно истощается и слабеет физически.

6. Клиническая депрессия

Депрессия является расстройством мозга, которое может привести к снижению настроения и появлению физической усталости. Грусть, потеря аппетита, проблемы с концентрацией внимания – вот основные симптомы депрессии наряду с усталостью.

7. Эндокардит

Причиной инфекции или воспаления сердца, чем, собственно, и является эндокардит, заключается в бактериях, которые попадают на внутреннюю стенку сердца человека.

Общими симптомами эндокардита являются, кроме усталости, лихорадка и озноб. Лечение же включает в себя антимикробную терапию, хотя иногда дело может дойти и до операции.

8. Апноэ сна

Из-за сужения или частичного блокирования дыхательных путей апноэ сна проявляется как прекращение вентиляции в легких более, чем на 10 секунд. Тогда появляется храп, кашель или хрипение, а также сложность дыхания. В принципе, это нарушение не является опасным для жизни, но оно может нарушить ваш режим, оторвав от сна, и появится чувство усталости в течение дня.

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Александра Дроздова