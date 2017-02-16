Ромашка для лица: эффективные средства

Ромашка лекарственная способствует скорейшему заживлению порезов и ран, замедляет процессы старения, уменьшая вредное воздействие свободных радикалов на кожу.

1. Ромашковый косметический лёд для лица.

Необходимо залить двумя стаканами кипятка две столовых ложки свежих или высушенных цветов лекарственной ромашки и оставить смесь настаиваться в тёмном тёплом месте на два – четыре часа. После этого нужно процедить жидкость через ситечко (для этой цели можно воспользоваться сложенной вдвое марлей), разлить по формам для льда и поставить в морозильную камеру. Готовым льдом из ромашки рекомендуется протирать лицо дважды в день (по половине – одному кубику за один раз). По окончании процедуры следует нанести на кожу лица подходящий для вас увлажняющий крем.

2. Ромашковый отвар для жирной кожи.

Для того чтобы избавиться при жирном типе кожи от характерного блеска необходимо приготовить отвар по следующему народному рецепту. Залейте одну столовую ложку аптечной ромашки одним стаканом кипятка и дайте смеси настояться около двух часов под крышкой в тёплом месте. Используют отвар в качестве компрессов или протираний для жирной кожи лица. Применять отвар можно как в холодном, так и в горячем виде.

3. Маски для сухой и чувствительной кожи.

Необходимо залить цветки ромашки молоком или любым растительным маслом (лучше оливковым) и дать смеси настояться не менее десяти – пятнадцати дней. Затем нужно процедить получившийся настой через ситечко и добавить в него каплю эфирного масла розмарина (по желанию). Для приготовления компресса следует вырезать из марли овал (по форме лица), смочить его слегка подогретой жидкостью и нанести на кожу лица на двадцать минут. После проведения процедуры протрите кожу остатками настоя.

4. Ромашка для проблемной кожи лица.

Нужно смешать две – три столовых ложки цветов лекарственной ромашки, одну чайную ложечку высушенной лимонной цедры и залить готовую смесь стаканом кипятка. Дайте настою постоять пятнадцать минут, после чего в него необходимо добавить немного столового уксуса, водки или камфорного спирта. Приготовленным раствором протирайте участки кожи лица, поражённые угревой сыпью, раздражением и пр.

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Алевтина Мармеладова