Лечебные свойства кориандра

Всем знаком кориандр, а его зелень ( «кинза» или «китайская петрушка») выращивают многие огородники на приусадебных участках.

Кориандр широко применяется в Аюрведе для лечения множества состояний.

Основное действие кориандр оказывает на пищеварительную и мочевыделительную системы. Обладает замечательной способностью регулировать аппетит и устранять метеоризм.

Его используют для снятия боли в животе. Для этого семена заваривают кипятком (1-2 ч.л. семян или половину ч.л. порошка на стакан кипятка) и пьют, как чай.

Кориандр балансирует воздействие фруктов, молочных продуктов и другой пищи, способствующей увеличению влаги в организме.

Оказывает кориандр также очищающее действие, то есть, помогает избавить организм от накопленных шлаков. Благодаря этому его свойству кориандр следует применять в программах очищения организма.

Хорошо употреблять кориандр при диарее, так как он улучшает всасывание в тонком кишечнике. Кориандр принимается в виде отвара из семян (1-2 ч.л. на стакан воды). Очень хорошо, если вы добавите в этот отвар еще и гранатовых корок. Гранатовый сок с молотым кориандром также поможет остановить понос.

Напиток из кориандра (1-2 ч.л. семян на стакан кипятка) — хорошее средство при изжоге: снимает жжение в желудке, отрыжку и оказывает бактерицидное и заживляющее действие на слизистую оболочку стенок желудка.

Кориандр благотворно воздействует на работу печени при вялости и застойных явлениях в ней, и улучшает аппетит. С этой целью его можно применять не только как приправу, но и как чай в виде настоя для питья до или после еды. Наряду с куркумой кориандр может применяться для лечения гепатита.

Полезен кориандр в составе комплексной терапии при лечении ожирения благодаря своему свойству распределять жир в организме.

Также в составе комплексной терапии кориандр применяется при лечении астмы.

Чай из кориандра оказывает хорошее действие при носовых кровотечениях.

Кориандр применяется для лечения и профилактического очищения почек и мочевыводящих путей. Помогает решить такие проблемы, как затрудненное или болезненное мочеиспускание, инфекции мочевыводящих путей, камни в почках и увеличение простаты, цистит и пиелонефрит. В составе комплексной терапии помогает при почечной недостаточности. Также кинза и кориандр в силу своего мягкого мочегонного действия могут применяться при лечении отеков.

Кориандр и его зелень применяют при генитальном герпесе.

Кориандр рекомендован при предменструальном синдроме (ПМС) у женщин. Наряду с шафраном и куркумой, кориандр полезен женщинам при воспалениях тазовых органов, в том числе эндометрите и эндометриозе. Свежая зелень кинзы — богатый источник фитоэстрогенов.

Положительное действие оказывает кориандр при всех лихорадочных и инфекционных заболеваниях. На ночь залейте 2 ст.л. кориандра стаканом воды комнатной температуры. Настой необходимо выпить с утра. В течение дня рекомендуется пить чай из кориандра с лимоном.

Сок, выжатый из зелени кориандра (кинзы), хорошо помогает при кожных проявлениях аллергии, различных сыпях. Его нужно принимать внутрь по одной чайной ложке три раза в день при аллергических реакциях, сенной лихорадке и кожных высыпаниях, а также наружно — при зудящейся и воспаленной коже.

При воспалительных заболеваниях глаз, конъюнктивите, для промывания применяется крепкий настой кориандра: 1 ст.л. на стакан кипятка. Использовать можно настой комнатной температуры.

Эфирное масло кориандра обладает охлаждающим потогонным эффектом, снижает повышенную температуру тела, уменьшает жжение при воспалениях кожи, очищает кровь, помогая справиться с инфекцией, улучшает пищеварение, устраняя закупорки и нормализуя течение энергии.

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Евгения Примак