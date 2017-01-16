Обыкновенное растение с необыкновенными свойствами

Крапива - используется как ранозаживляющее, мочегонное, общеукрепляющее, слабительное, витаминное, противосудорожное, отхаркивающее средство, а также как средство благоприятно действующее на обмен веществ.

1. Для улучшения обмена веществ и похудения

- 1 ст. ложку измельчённых листьев заливают 1 стаканом кипящей воды, настаивают 10-15 мин, процеживают и охлаждают. Или свежий сок крапивы по 1 ч. ложке 2-3 раза в день. Принимать до еды.

2. При кровотечениях

- носовых, обильных менструациях пьют свежий сок крапивы двудомной по 1 ч. ложке 3 раза в день. Соком также можно промывать нос.

3. При выпадении волос

- сок свежей крапивы втирают в кожу головы ежедневно.

- настоем ополаскивают волосы после каждого мытья (3 ст. ложки сухих измельченных листьев заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 30 мин., процедить).

4. При проблемной коже

- принимают по 2-3 стакана в день настоя из крапивы (1 ст. ложка на 200 мл кипятка) в течении месяца.

5. Для мужчин

- семена крапивы заваривают как чай и пьют за 30 мин. до еды, или через 1 час после еды.

- 20 г семян залить 0,5 л красного виноградного вина, настоять неделю, процедить. Принимать трижды в день по 1 ст. ложке.

- смешанные с медом и виноградным вином толченые семена 1:1. По 1 ст. ложке 3 раза в день.

6. Для удаления ненужных волос

- 2 ст. ложки толченых семян залить 100 мл растительного масла. Настоять 2 недели. Процедить и перелить в темную бутылку. Наносить на кожу не чаще 2 раз в день, до полного удаления волос. Хранить в холодильнике, плотно закрытым.

7. Для сухой кожи с первыми морщинками

- растертые в кашицу свежие листья крапивы смешайте с жидким медом 1:1 и нанесите на кожу лица на 20 мин. Смыть прохладной водой.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина