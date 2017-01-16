Полезные продукты для сердца

Болезни сердца являются бичом современного общества. Предотвратить сердечные недуги можно, употребляя определенные продукты.

Предлагаем список из 10 полезных для сердца продуктов питания.

1. Рыба

Является основополагающим продуктом сердечного рациона. В ней содержится много жирных кислот омега-3, которые значительно полезнее, чем насыщенные жиры из мяса. Российские ученые утверждают, что регулярное потребление рыбы снижает риск сердечных приступов и инфарктов у женщин.

2.Овсяные хлопья, отруби, бобовые, фасоль

Эти продукты полезны для сердца из-за растворимой клетчатки, которая бережно охраняет сосуды от вредного холестерина. Для того, чтобы поддерживать давление в норме, необходимо включить в ежедневный рацион одну порцию злаков.

3. Оливковое масло

Содержит много природных антиоксидантов — жирорастворимых витаминов А и Е, которые предохраняют сердечную мышцу от свободных радикалов. Достаточно употреблять 1 столовую ложку в день.

4. Капуста брокколи

Содержит вещество сульфорапан, которое препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Кроме этого, витамин C и бета-каротин являются прекрасными антиоксидантами — замедляют старение.

5. Чеснок

Чеснок является просто бальзамом для миокарда, так как содержит около 70 активных веществ, полезных для сердечной мышцы. Также содержащиеся в чесноке полисульфиды активизируют кровоток и снижают артериальное давление.

6. Орехи

Содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют работе сердца и сосудов. Кроме того, в орехах много полезных калия и магния, витаминов В, С, РР.

7. Яблоки

Являются кладезями флавоноидов, которые незаменимы для профилактики ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, они еще и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. Яблочный фитоэлемент кверцетин предотвращает появление тромбов.

8. Курага

Абрикосы и свежие, и в виде сухофруктов богаты калием, который способствует ритмичной работе сердца.

9. Гранат

Этот фрукт содержит полифенолы, снижающие артериальное давление и уровень холестерина. Они также благоприятно воздействуют на кровообращение и препятствуют появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Рекомендовано употреблять в день 150 мл свежевыжатого сока граната без сахара.

10.Авокадо

Замечательно регулирует холестериновый обмен, что полезно для сосудов и является профилактикой инфаркта. Важно употреблять авокадо в сыром виде.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова