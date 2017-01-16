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Гречневая мука - лучшее для твоего здоровья

Гречневая мука - лучшее для твоего здоровья
 

Целебные свойства гречневой муки: выводит радионуклиды, увеличивает мышечную силу и выносливость, повышает потенцию, укрепляет кровеносные сосуды и нервную систему, помогает при нарушении обмена веществ, способствует оздоровлению желудочно-кишечного тракта и многое другое.

1. Желчегонное средство

Настоять ночь 1 ст. ложки муки в 1 стакане кефира. Утром съесть вместо завтрака.

2. При атеросклерозе

Дважды в день - на завтрак и ужин - выпивать 100-150 г гречневого киселя: в стакане холодной воды развести 3 столовых ложки гречневой муки до однородного состояния, отдельно вскипятить 1 л воды и постепенно влить в приготовленную смесь. Варить 8-10 мин при постоянном помешивании. Для улучшения вкуса можно добавить в кисель мед и орехи.

3. При болезнях щитовидной железы

Взять 1 стакан гречневой муки, измельчить 1 стакан грецких орехов. Смешать это все с 1 стаканом гречишного меда. Сложить с стеклянную банку, хранить в холодильнике.

Один день в неделю есть только эту смесь и пить чай и воду в любых количествах.

4. При ожогах кожи

Поджарить до желтого цвета гречневую муку, развести водой до кашеобразного состояния. Этим составом смазывают обожженные места.

5. При отеках ног и судорогах икроножных мышц

Принимают 1 столовую ложку гречневой муки ежедневно, разбавляя водой.

6. При сахарном диабете

На завтрак и за 30 мин до ужина развести в стакане кефира 1 столовую ложку гречневой муки.

Пить не менее 3 месяцев.

7. Присыпка для младенцев

Сухая гречневая мука, просеянная через густое сито, считается хорошей присыпкой для младенцев.

8. Анемия

Приготовьте порошок из прокаленной на сковороде гречневой крупы и принимайте его по 2 столовых ложки 4-5 раз в день, запивая теплым молоком.

Мария Зимина
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