Очищение сосудов

Очищая артерии и вены нашего организма от отложений солей и всевозможных осадков, мы возвращаем им эластичность, гибкость, а также делаем их молодыми.

В результате очищения излечиваются сосудистые заболевания, уменьшаются варикозные вены, улучшаются слух и зрение, исчезают головные боли, склероз, вероятность инфаркта. Улучшается состояние желудочно-кишечного тракта, легких, бронхов, придаточных пазух носа и носоглотки.

Рецепт №1

Смешиваем по 120 грамм сушёных измельчённых цветов ромашки, берёзовых почек, бессмертника и зверобоя.

Одну столовую ложку смеси заливаем 0,5 л кипятка на три с половиной часа. Затем отфильтровываем половину настоя и растворяем в ней одну ложку мёда.

Выпиваем вечером перед едой.

Утром подогреть оставшуюся жидкость, добавить мёд и выпить перед едой. Повторять процедуру пока не закончится травяной сбор.

Такой способ очищения крови можно использовать только раз в 5 лет.

Рецепт №2

Смешиваем стакан семени укропа с двумя столовыми ложками измельчённого корня валерьяны и двумя стаканами натурального свежего мёда. Заливаем в термосе (объёмом 2 литра), настаиваем и принимаем по столовой ложке трижды в день перед приёмом пищи.

Рецепт №3

Берём одну столовую ложку высушенной травы медуницы и заливаем её стаканом кипятка. Настаиваем 40 минут, и принимаем по три столовые ложки на день.

Рецепт №4

200 грамм плодов мускатных орехов измельчаем в мясорубке или натираем на мелкой тёрке, кофемолке, заливаем литром качественной водки, настаиваем две недели и процеживаем.

Принимаем по 20 капель, разведённых водой (1:3).

Рецепт №5

Смешать пять частей свежих плодов шиповника, две части листьев крапивы обыкновенной, две части листьев чёрной смородины, одну часть листьев земляники.

Две столовые ложки измельчённого сбора заливаем в термосе 0,5 литрами крутого кипятка, настаиваем четыре часа и процеживаем. Перед употреблением добавляем две чайных ложки хорошего мёда на один стакан настоя.

Пьём по стакану дважды в день.

Рецепт №6

Один пучок листьев свежего одуванчика помещаем на полчаса в подсоленную воду, измельчаем, добавляем два измельчённых ядра грецких орехов и столовую ложку рафинированного подсолнечного масла.

Смешиваем и кушаем без ограничения(но без фанатизма).

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Валентина Соломатина