Очищение сосудов
Очищая артерии и вены нашего организма от отложений солей и всевозможных осадков, мы возвращаем им эластичность, гибкость, а также делаем их молодыми.
В результате очищения излечиваются сосудистые заболевания, уменьшаются варикозные вены, улучшаются слух и зрение, исчезают головные боли, склероз, вероятность инфаркта. Улучшается состояние желудочно-кишечного тракта, легких, бронхов, придаточных пазух носа и носоглотки.
Рецепт №1
Смешиваем по 120 грамм сушёных измельчённых цветов ромашки, берёзовых почек, бессмертника и зверобоя.
Одну столовую ложку смеси заливаем 0,5 л кипятка на три с половиной часа. Затем отфильтровываем половину настоя и растворяем в ней одну ложку мёда.
Выпиваем вечером перед едой.
Утром подогреть оставшуюся жидкость, добавить мёд и выпить перед едой. Повторять процедуру пока не закончится травяной сбор.
Такой способ очищения крови можно использовать только раз в 5 лет.
Рецепт №2
Смешиваем стакан семени укропа с двумя столовыми ложками измельчённого корня валерьяны и двумя стаканами натурального свежего мёда. Заливаем в термосе (объёмом 2 литра), настаиваем и принимаем по столовой ложке трижды в день перед приёмом пищи.
Рецепт №3
Берём одну столовую ложку высушенной травы медуницы и заливаем её стаканом кипятка. Настаиваем 40 минут, и принимаем по три столовые ложки на день.
Рецепт №4
200 грамм плодов мускатных орехов измельчаем в мясорубке или натираем на мелкой тёрке, кофемолке, заливаем литром качественной водки, настаиваем две недели и процеживаем.
Принимаем по 20 капель, разведённых водой (1:3).
Рецепт №5
Смешать пять частей свежих плодов шиповника, две части листьев крапивы обыкновенной, две части листьев чёрной смородины, одну часть листьев земляники.
Две столовые ложки измельчённого сбора заливаем в термосе 0,5 литрами крутого кипятка, настаиваем четыре часа и процеживаем. Перед употреблением добавляем две чайных ложки хорошего мёда на один стакан настоя.
Пьём по стакану дважды в день.
Рецепт №6
Один пучок листьев свежего одуванчика помещаем на полчаса в подсоленную воду, измельчаем, добавляем два измельчённых ядра грецких орехов и столовую ложку рафинированного подсолнечного масла.
Смешиваем и кушаем без ограничения(но без фанатизма).Валентина Соломатина