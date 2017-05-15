Осторожно, клещи

C наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает вполне естественное желание пообщаться с пробуждающейся природой, подышать пьянящими ароматами весеннего леса. Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит.

1. Места их пребывания. Основной путь попадания клеща на человека – когда последний зацепляет ветку, травинку, на которой сидит изготовившийся к атаке клещ. Лучше всего идти и по траве в резиновых сапогах – за резину уцепиться трудно. Еще можно посоветовать избегать сухих, мертвых веток – сухостой клещи любят больше, чем живые деревья, а в смешанном лесу, клещи предпочитают лиственные деревья.

2. Как защитится от клещей. Клещ никогда не впивается сразу, от получаса до нескольких часов он выбирает место укуса. Это дает неплохие шансы быстро его обезвредить. При совершенно минимальном навыке ползущий клещ, задевающий за волосинки на теле, чувствуется моментально и его ни с чем не спутаешь. Простейший выход – ежечасные само- и взаимоосмотры, с особым вниманием к подмышкам, паху, внутренней поверхности бедер, шее – обычно клещи туда и впиваются, причем даже прибыв к излюбленному месту долго примеряются и достаточно долго идет собственно процесс впивания. Понятно, что возможность для осмотров есть не всегда, так что следует заранее позаботиться подходящей одеждой – безо всяки вырезов и разрезов, с тугими манжетами на запястьях, щиколотках, шее. Хотя иногда можно обнаружить клеща, заползшего под самый тугой манжет, так что гарантий опять-таки никаких.

Рецепт: Позаботьтесь приобрести две пары дешевых колготок подходящего размера. Одна пара одевается под верхнюю одежду обычным образом, другая непоправимо портится отрезанием ступней и вырезанием достаточно большого отверстия в области промежности. Края разрезов обрабатываются лаком для ногтей или иными народными снадобьями, дабы нитки не ползли, после чего вы имеете тугую, но не шибко стесняющую движения маечку. От комаров вас этот комплект не спасет, но от клещей защитит качественно – используется иногда даже таежными профи.

3. Что делать если клещ все-таки укусил. Даже если клещ кого-то укусит – это еще вовсе не значит, что человек заболеет энцефалитом. Человек заболевает от клещей, которые сами являются зараженными энцефалитом. Прежде всего клеща надо вытащить. Имейте в виду, что чем дольше клещ сидит, тем труднее его вытащить – еще один аргумент в пользу регулярных осмотров. Обычно он впивается в места, где нежная кожа, но бывает наоборот. Так что будьте внимательны , если клещ впился в неклассическом месте – там, где кожа толстая; в этом случае он сразу "вгрызается" очень глубоко и вытащить его гораздо труднее. Классический способ извлечения – охватить клеща нитяной петлей и капнуть вазелина (солидол, циатим, любой другой ГСМ средней густоты) так, чтобы клещ был полностью закрыт. Минут через 5 начать периодические потягивания за нитку – с должным терпением и без фанатизма. Постепенно клещ будет извлечен (может занять минут 15-20, будьте к этому готовы). Если вы все же порвали клеща или же клещ впился так, что не уцепишся – относитесь к нему как к занозе: стерилизуйте иголку (хоть на спичке), и вперед.

4. Вакцинация и лекарственные препараты. Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок: первичного комплекса, состоящего из трех (для некоторых вакцин – из двух) прививок, который начинается в ноябре и заканчивается а апреле, однократной ревакцинации на следующий год и отдаленных однократных ревакцинаций через каждые 3 года. Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей т.е. к концу марта.

В России зарегистрированы и разрешены к применению следующие вакцины против клещевого энцефалита: • Вакцина клещевого энцефалита. Производства института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН, г. Москва • "FSME-Immun-Inject" фирмы Immuno, Австрия • "Encepur" фирма Chiron Bering. Германия. Отечественные вакцины не уступают по эффективности зарубежным, а стоимость их значительно ниже. Поскольку в настоящее время среди заболевших клещевым энцефалитом преобладают горожане, им (особенно тем, кто регулярно выезжает на дачи в опасные районы) в первую очередь необходимо следовать русской пословице и "готовить телегу зимой". Также в инструкции лекарства Ремантадин (от гриппа) написанно, что он может использоваться для профилактики клещевого энцефалита (по две таблетки два раза в течение трех дней после укуса).

5. Признаки заражения клещевым энцефалитом у человека. После укуса клеща в течение 7 – 30 дней может не быть симптомов, либо могут быть проходящие слабость в мышцах рук, ног, шеи. Заболевание начинается внезапно с озноба, резким повышением температуры тела до 39 С. Температура держится 5-10 дней. Может беспокоить сильная головная боль, боль во всем теле, разбитость, слабость, сон нарушен, тошнота, иногда рвота. Лицо и глаза становятся красными. С 3-5 дня болезни развивается поражение нервной системы: заторможенность, сонливость, бред, галлюцинации, двигательное возбуждение, развиваются судороги. У некоторых пострадавших болезнь осложняется параличами мышц шеи и верхних конечностей: появляется слабость в руке или ноге вплоть до полной невозможности совершать движения. Достаточно характерным признаком клещевого энцефалита являются непроизвольные подергивания отдельных групп мышц. Наблюдается онемение кожи в отдельных частях тела. При тяжелом течении болезни может быть неясность речи, затруднения глотания. Самым страшным осложнением клещевого энцефалита является нарушение дыхания: частое или редкое дыхание, возникающие непродолжительные остановки дыхания, которые могут закончиться полной остановкой дыхания и смертью больного.

6. Симптомы клещевого боррелиоза. После укуса клеща в течение 2 – 30 дней может не быть симптомов. Через 2 – 30 дней появляется в месте укуса круглое или овальное пятно ярко красного цвета, иногда несколько синюшное. Оно начинает расти, расширяться и может достигать очень больших размеров. В это время центральная часть становиться бледнее и пятно выглядит в форме кольца. Через 15 -20 дней бледнеет и переферическая часть и пятно исчезает. Вместе с пятном могут быть повышение температуры тела, головная боль., тошнота, боли в суставах. Через 2-3 месяца месяца после укуса клеща могут появляться исчезать на коже в разных местах красные пятна или узлы. Появляются постоянные боли в суставах, боли, перебои в сердце, мышечная слабость, судороги и парезы. Через год после укуса – хронические поражения нервной системы, сердца, суставов, кожи. При появлении каких-либо симптомов необходимо обратиться к инфекционисту.

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Валентина Соломатина