10 самых важных витаминов и минералов для женщин

Проверьте, достаточно ли вы их получаете?

Наш организм — целостная и слаженная система, которая будет работать долгие годы при одном-единственном условии: все винтики в ней должны быть хорошо смазаны и находиться на своем месте. Своего рода “смазкой” для организма являются витамины, отвечающие за регуляцию каждой отдельной функции организма: кровоснабжение, дыхание, регенерация и т.д. Но как для мужчин, так и для женщин есть более и менее важные витамины. Сейчас мы поговорим о “дамском наборе”.

1. Витамин А (морковь, дыня канталупа)

Богатые витамином А продукты отвечают за здоровье иммунной системы, улучшают зрение и существенно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Витамин В (цельнозерновой хлеб, спаржа, бобовые)

К так называемой группе В относятся 8 разных витаминов. Они налаживают наши метаболические процессы, поддерживают мышечный тонус и обостряют работу мозга. Для молодых женщин крайне важно получать достаточно витамина В9 — фолиевой кислоты. Она способствует выработке красных кровяных тел (эритроцитов) и даже защищает от рака.

3. Витамин С (цитрусовые, красный перец, брокколи)

Витамин С не только укрепляет наш иммунитет, но и борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важен для будущих мамочек и предотвращает многие глазные болезни. А в качестве бонуса избавляет от морщин.

4. Витамин D (солнечный свет, лосось, молоко, апельсиновый сок)

Это единственный витамин, который можно в достаточной мере получать буквально из ничего. Нормальный уровень витамина в организме защищает от рака груди и рака яичников и диабета. Именно он положительно влияет на здоровье волос, кожи, зубов и ногтей.

5. Витамин Е (фундук, арахисовое масло, подсолнечное и соевые масла)

Этот чудо-витамин не дает нам стареть. Он работает как антиоксидант, борясь со свободными радикалами, которые разрушают белок и вызывают старение, ожирение и снижение либидо.

6. Витамин К (цветная капуста, браунколь, говядина)

Эксперты в области питания поясняют — определенными бактериями в нашем кишечнике продуцируется до 75% витамина К, который необходим для свертывания крови. Но он также должен поступать и из пищи. Это обеспечивает нам здоровье ЖКТ и отсутствие такой неприятной проблемы, как дисбактериоз.

7. Кальций (молоко, йогурт, сыр)

Кости начинают терять плотность уже с 20 лет, потому восполнять норму кальция важно ежедневно. Кстати, пудра из измельченных яичных скорлупок — тоже хороший вариант. С ее помощью восстанавливают кости после переломов. Однако нужно знать, что наиболее полноценно кальций усваивается в тандеме с витамином D и фосфором. К тому же этот минерал отвечает не только за кости, но и за зубы и нервную систему.

8. Железо (печень, моллюски, нут, семена тыквы, соя)

Нехватка железа ведет к малокровию или анемии. Для женщин железо важно еще и из-за менструального цикла. Если его достаточно, месячные будут проходить без боли и с нормальной периодичностью.

9. Биотин (яичный желток, орехи, грибы, цветная капуста)

Благодаря биотину волосы и ногти растут крепкими и здоровыми. Также отвечает за состояние зрения, кожи, печении и нервной системы.

10. Фолиевая кислота (шпинат, цитрусовые, клубника, чечевица, печень)

Самое главное достоинство этого витамина — поддержка женского репродуктивного здоровья. Принимать фолиевую кислоту женщине следует уже в период подготовки к беременности. Если ее достаточно в организме, можно исключить возможную недоразвитость у малыша.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова