Еда, которая ускоряет метаболизм

Если вы будете знать, какие продукты ускоряют ваш метаболизм и добавите их к своему рациону – вы сделаете первый шаг к здоровому образу жизни. Вы скинете ваши лишние килограммы, будете чувствовать себя лучше и получите дополнительный заряд энергии.

Следующие продукты помогут ускорить ваш метаболизм. Вы будете сжигать больше калорий, чем съедите.

Белки:

• Яйца – хороший источник белка, который ускоряет метаболизм

• Молочная сыворотка

• Индейка без кожицы

• Куриная грудка без кожицы

• Арахисовое масло

• Нежирное мясо – свинина и говядина

• Лосось, сардины, тунец

• Миндаль, грецкий орех, кешью и арахис – несколько штук в день

• Бобовые

Овощи:

• Шпинат

• Капуста

• Томаты

• Брокколи

• Овощи с кожурой темно-зеленого цвета

• Сельдерей

• Стручковый перец

Фрукты:

• Малина и другие ягоды

• Яблоки

• Персики

• Апельсины

• Грейпфруты

• Лимоны

Цельнозерновые:

• Цельнозерновые злаки

• Овсяная каша

• Мюсли

• Клетчатка

Жидкости:

• Прохладная вода

• Зеленый чай

• Кофе

• Теплая вода с лимоном

Масла:

• Оливковое масло первого отжима

Другие продукты:

• Натуральный йогурт

• Овощные супы

• Специи

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Валентина Соломатина