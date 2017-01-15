Еда, которая ускоряет метаболизм
Если вы будете знать, какие продукты ускоряют ваш метаболизм и добавите их к своему рациону – вы сделаете первый шаг к здоровому образу жизни. Вы скинете ваши лишние килограммы, будете чувствовать себя лучше и получите дополнительный заряд энергии.
Следующие продукты помогут ускорить ваш метаболизм. Вы будете сжигать больше калорий, чем съедите.
Белки:
• Яйца – хороший источник белка, который ускоряет метаболизм
• Молочная сыворотка
• Индейка без кожицы
• Куриная грудка без кожицы
• Арахисовое масло
• Нежирное мясо – свинина и говядина
• Лосось, сардины, тунец
• Миндаль, грецкий орех, кешью и арахис – несколько штук в день
• Бобовые
Овощи:
• Шпинат
• Капуста
• Томаты
• Брокколи
• Овощи с кожурой темно-зеленого цвета
• Сельдерей
• Стручковый перец
Фрукты:
• Малина и другие ягоды
• Яблоки
• Персики
• Апельсины
• Грейпфруты
• Лимоны
Цельнозерновые:
• Цельнозерновые злаки
• Овсяная каша
• Мюсли
• Клетчатка
Жидкости:
• Прохладная вода
• Зеленый чай
• Кофе
• Теплая вода с лимоном
Масла:
• Оливковое масло первого отжима
Другие продукты:
• Натуральный йогурт
• Овощные супы
• СпецииВалентина Соломатина