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Алена Полынь: счастье семьи – в силе страны

Алена Полынь: счастье семьи – в силе страны. 14671.jpeg

Алена Полынь, не так давно организовававшая международную оккультную организацию Империю сильнейших ведьм, основала также Единую профессиональную ассоциацию специалистов традиционной и комплементарной медицины.

5 февраля Алена Полынь провела круг Силы в поддержку Владимира Путина и России, а впереди еще Международный саммит ведьм, который состоится 6 апреля в Москве. На что способны магия и знания — об этом мы говорили со знаменитой ведьмой.

— Алена, здравствуйте. Конечно, начну свой вопрос с круга Силы ведьм. На встречу в центр Москвы слетелись сотни ведьм для поддержки России и Владимира Путина. Причем слет ведьм ознаменовался не только российскими представительницами колдовского ремесла, но и зарубежными. Задача круга Силы выполнена? И как вам удалось собрать ведьм и ведунов даже из зарубежья?

Задача выполнена однозначно, потоки Силы шли весьма существенные, и, конечно, такое направленное действие возымеет Силу! Но нужно понимать, это не повышение пенсий или уменьшение налогов, как думают невежи, а усиление России для начала, а уже потом вытекающие положительные последствия для людей.

Что касается прилета ведьм и ведунов из зарубежья, ведающие знают, что изменения на Земле пойдут из России и Россию нужно поддержать.

— Вы первая ведьма, ведущая активное сотрудничество с властью, поддерживающая президента. Чем обусловлено такое внимание к политике?

- Я внимательна ко всему и всем, и политика не исключение. Я видела репортаж многих СМИ о круге Силы с усмешкой. Надсмехаться над ведьмами и вообще над магией — это говорит о невежестве общества. Народ, оскорбляющий знание (а магия — это основа основ), порочащий чью-либо честь, говоря, что это его мнение, не достоин хорошей жизни, и если люди не проснутся, то последствия для глупцов будут страшные.

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— Колдуний всегда представляли как темных персонажей, окутанных тайнами, а также как шарлатанов всех мастей. А тут магия выходит на иное восприятие — современные ведьмы активны в социуме и совсем не страшны. Международный саммит ведьм — кто бы мог подумать, что такое возможно в 2019 году.

Ведьма и колдунья — это разное. Ведьма — та, что ведает материю. Да, сегодня Империя сильнейших ведьм — единственная международная организация, помогающая вывести знание, а следовательно, магию на новый уровень. Обучение магии — это самое высшее образование, а ведающий человек — профессор мироздания. И пора прекратить глупое высмеивание очевидного, иначе мы приедем в тупик развития.

— Международный саммит ведьм пройдет уже в апреле 2019 года. О цели данного мероприятия, если можно, расскажите.

Цель — это улучшение качества жизни на Земле с помощью магии. Мы все должны осознать, что знание нужно беречь и приумножать, а не уничтожать. Виталий Милонов говорил о необходимости запретить магическую деятельность, говорил о законе по народной медицине, но надо не запрещать, а создавать лучшее.

Моя ассоциация врачей и целителей — это совместная работа всех специалистов, ориентированная на разностороннюю помощь пациенту. Разве плохо, если человек дополнительно помогает себе заговором. Мы не должны отрицать помощь целителя или врача, нужно совмещать, чем и займется моя организация.

А что касается запрета на магию — это то же самое, что запретить дышать или привести страну вновь к агрессии к ведающим и лишить развития во всех сферах.

— Желаем вам успехов во всех начинаниях.

Missus.Ru Редакция
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